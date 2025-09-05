A las 20 horas de este viernes 5 comienza corte de agua que afectará por 36 horas a 6 comunas de la RM

Aguas Andinas confirmó un corte de agua que afectará a sectores de seis comunas de la Región Metropolitana a raíz de los trabajos de la construcción de la nueva estación del teleférico en el Parque Metropolitano.

La suspensión del suministro será en áreas específicas y podría extenderse por 36 horas, consignó 24Horas.

Esto quiere decir que las comunas afectadas estarían un día y medio sin agua.

“Aguas Andinas anunció importantes trabajos en el sector aledaño a las boleterías del Zoológico Metropolitano. Estos implican el movimiento de estructuras relevantes en la red de distribución de agua potable y que, específicamente, en el punto de los trabajos abastece a varias comunas del sector centro y norponiente de la región Metropolitana”, sostuvo la empresa.

El corte de agua se iniciará desde las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre.

La situación afectará a Independencia, y en sectores acotados de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

El perímetro general del corte, que se extenderá por 36 horas, estará limitado al norte Avenida Dorsal (Conchalí); Santa Isabel (Santiago) por el sur; Eliodoro Yáñez (Providencia) en sentido oriente; y Caupolicán (Renca) por el poniente.

PUNTOS DE ABASTECIMIENTO

Independencia:

Rivera esquina Adolfo Ibáñez

Rivera esquina Teniente Bisson

Baldomero Flores esquina El Pino

Estadio Juan Antonio Ríos

Vivaceta esquina San Luis

Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack

Fermín Vivaceta esquina Venecia

Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz

Nueva Uno esquina Nueva de Matte

Reina María esquina Angol

Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz

Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo

Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada

Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa

Carrión esquina Fermín Vivaceta

Guanaco esquina General Saavedra

Maruri esquina Plaza Central

Retiro esquina Escanilla

Barnechea esquina Pinto

Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920

Av. La Paz frente al N°482

Renca:

Juana Átala de Hirmas (Callejón)

Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña

Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)

Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)

Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)

Los Helechos esquina Las Siemprevivas

Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)

Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)

Balmaceda esquina Diagonal Poniente

Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago:

Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras

Victoria Subercaseaux esquina Rosal

Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)

Santa Isabel esquina Raulí

Lira esquina Curicó

Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta:

Dorsal con Diagonal José María Caro

El Manzano con Buenos Aires

Gávila N°1980

Justicia Social N°255

Las Brisas N°680

Las Galaxias N°1210

Recoleta N°2774

Reina de Chile con Vicuña

Einstein con La Conquista

Av. Recoleta con México

Francisco Silva con Esteban Merello

Colo Colo con Unión Española

Bellavista con Av. Recoleta

Antonia López de Bello con Purísima

Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia

El Arzobispo con Bellavista

Antonia López de Bello con Constitución

Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí: