Home Nacional "a las 20 horas de este viernes 5 comienza corte de agua que afect..."

A las 20 horas de este viernes 5 comienza corte de agua que afectará por 36 horas a 6 comunas de la RM

El corte de agua se prolongará hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre por los trabajos de la construcción de la nueva estación del teleférico en el Parque Metropolitano.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Aguas Andinas confirmó un corte de agua que afectará a sectores de seis comunas de la Región Metropolitana a raíz de los trabajos de la construcción de la nueva estación del teleférico en el Parque Metropolitano.

La suspensión del suministro será en áreas específicas y podría extenderse por 36 horas, consignó 24Horas. 

Esto quiere decir que las comunas afectadas estarían un día y medio sin agua.

Aguas Andinas anunció importantes trabajos en el sector aledaño a las boleterías del Zoológico Metropolitano. Estos implican el movimiento de estructuras relevantes en la red de distribución de agua potable y que, específicamente, en el punto de los trabajos abastece a varias comunas del sector centro y norponiente de la región Metropolitana”, sostuvo la empresa.

El corte de agua se iniciará desde las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre.

La situación afectará a Independencia, y en sectores acotados de Conchalí, Recoleta, Renca, Providencia y Santiago.

El perímetro general del corte, que se extenderá por 36 horas, estará limitado al norte Avenida Dorsal (Conchalí); Santa Isabel (Santiago) por el sur; Eliodoro Yáñez (Providencia) en sentido oriente; y Caupolicán (Renca) por el poniente.

PUNTOS DE ABASTECIMIENTO

Independencia:

  • Rivera esquina Adolfo Ibáñez
  • Rivera esquina Teniente Bisson
  • Baldomero Flores esquina El Pino
  • Estadio Juan Antonio Ríos
  • Vivaceta esquina San Luis
  • Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack
  • Fermín Vivaceta esquina Venecia
  • Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
  • Nueva Uno esquina Nueva de Matte
  • Reina María esquina Angol
  • Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
  • Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
  • Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
  • Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
  • Carrión esquina Fermín Vivaceta
  • Guanaco esquina General Saavedra
  • Maruri esquina Plaza Central
  • Retiro esquina Escanilla
  • Barnechea esquina Pinto
  • Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
  • Av. La Paz frente al N°482

Renca:

  • Juana Átala de Hirmas (Callejón)
  • Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
  • Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
  • Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
  • Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
  • Los Helechos esquina Las Siemprevivas
  • Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
  • Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
  • Balmaceda esquina Diagonal Poniente
  • Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago:

  • Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
  • Victoria Subercaseaux esquina Rosal
  • Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
  • Santa Isabel esquina Raulí
  • Lira esquina Curicó
  • Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta:

  • Dorsal con Diagonal José María Caro
  • El Manzano con Buenos Aires
  • Gávila N°1980
  • Justicia Social N°255
  • Las Brisas N°680
  • Las Galaxias N°1210
  • Recoleta N°2774
  • Reina de Chile con Vicuña
  • Einstein con La Conquista
  • Av. Recoleta con México
  • Francisco Silva con Esteban Merello
  • Colo Colo con Unión Española
  • Bellavista con Av. Recoleta
  • Antonia López de Bello con Purísima
  • Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia

  • El Arzobispo con Bellavista
  • Antonia López de Bello con Constitución
  • Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí:

  • Av. Independencia 3499
  • Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
  • Av. Dorsal N°1495
  • Guanaco con Dorsal
  • Santa Inés con Barón de Juras Reales
  • Vivaceta con El Olivo
  • Nueva Monterrey con Nueva Monterrey
Source Texto: La Nación/ Foto: Aton (Referencial)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Pareja es asaltada en Lo Prado mientras comía completo...

Dos sujetos armados y a rostro descubierto ingresaron al recinto. Los intimidaron con armas de fuego: uno encañonó a la pareja, mientras el otro robó sus teléfonos celulares y billeteras.

Leer mas
Nacional

Cerca de 200 personas realizaron ataque contra comisar...

Según la información proporcionada por Carabineros, se registraron disturbios en las inmediaciones de la 54º Comisaría de la comuna, en la antesala de una nueva conmemoración del 11 de septiembre.

Leer mas
Nacional

Encuesta Black & White: Jara lidera en primera vue...

El sondeo, que difunde los viernes Emol, muestra que en el escenario de segunda vuelta los candidatos de Chile Vamos y el Partido Republicano se impondrían a la abanderada oficialista.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
37
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/