Abogada de la familia Correa por desalojo en Quilpué: “El Estado ha tomado palco”

Jeanette Bruna, en entrevista con Radio Cooperativa, afirmó que “el Estado no tiene programa, está en deuda desde hace mucho tiempo con protocolos para prevenir tomas y para desalojarlas desde el inicio. Se ha transformado en un Estado fallido en materia de usurpación de terrenos y construcción de ciudades, porque ha tomado palco”.

La abogada Jeanette Bruna, representante de la familia del empresario Alejandro Correa -asesinado en 2020 tras denunciar la usurpación de su terreno en Quilpué-, cuestionó el rol del Estado frente a la ocupación y el inminente proceso de demolición de las viviendas levantadas en el lugar.

En entrevista con Radio Cooperativa, Bruna afirmó que “el Estado no tiene programa, está en deuda desde hace mucho tiempo con protocolos para prevenir tomas y para desalojarlas desde el inicio. Se ha transformado en un Estado fallido en materia de usurpación de terrenos y construcción de ciudades, porque ha tomado palco”.

Tras más de cinco años de espera, esta semana se adjudicó finalmente a la empresa Río Grande la ejecución de la demolición del terreno en Quilpué. El contrato ya fue firmado y, según lo programado, la entrega del predio podría concretarse el próximo lunes 29 de septiembre, informó la abogada.

Respecto a la controversia sobre si se trata de un “desalojo” o una “demolición”, la jurista precisó que la resolución emitida por la Seremi de Vivienda en 2021 establece una demolición con fuerza pública, lo que implica el retiro de las familias que aún permanecen en el lugar. “Es una sanción administrativa mucho más gravosa que un simple desalojo”, recalcó.

En paralelo, Bruna solicitó una audiencia con el fiscal nacional -a través de la Ley de Lobby- con el objetivo de que se designe un persecutor exclusivo o se instruya a Carabineros para aplicar la Ley de Usurpaciones en caso de resistencia por parte de las cerca de 120 familias identificadas. “No queremos enfrentamientos, pero sí que se cumpla la ley. El delito de flagrancia está configurado si las personas se quedan”, sostuvo.

Como parte de las medidas preventivas, la familia Correa evalúa invertir en un cierre perimetral para evitar nuevas ocupaciones. Además, no descarta entregar el terreno en comodato temporal a la Municipalidad de Quilpué, con fines sociales o incluso para la instalación de un cuartel policial.

