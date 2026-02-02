Home Nacional "actor osvaldo silva fue apuñalado en una encerrona en recoleta: i..."

Actor Osvaldo Silva fue apuñalado en una encerrona en Recoleta: iba junto a su pareja

El artista fue trasladado hasta un centro asistencial para recibir atención médica por sus heridas. Los asaltantes serían menores de edad y, según el acento utilizado durante las amenazas, serían chilenos.

Eduardo Córdova
Actor Osvaldo Silva fue apuñalado en una encerrona en Recoleta: iba junto a su pareja

El actor Osvaldo Silva fue apuñalado durante la madrugada de este lunes 2 de febrero tras sufrir un robo tipo “encerrona” junto a su pareja en la comuna de Recoleta, en la región Metropolitana.

El ataque ocurrió cuando Osvaldo Silva y su pareja, la actriz Cecilia Cucurella, se desplazaban en su vehículo luego de asistir a la entrega de los premios Caleuche. En su trayecto de regreso a casa, decidieron detenerse a cargar combustible en una bencinera ubicada en el sector de Bellavista con Bomberos Núñez, recogió T13.

En ese lugar, un segundo automóvil con un grupo de aproximadamente tres sujetos los intimidó. Los individuos obligaron a la pareja a descender y entregar el vehículo.

Producto del asalto, el actor Osvaldo Silva resultó con lesiones provocadas por un arma cortopunzante en brazos y piernas.

Tras el hecho, personal de las instituciones correspondientes inició las diligencias en el sector. Entre ellas, la entrevista a testigos y el levantamiento de registros de cámaras de seguridad.

El artista fue trasladado hasta un centro asistencial para recibir atención médica por sus heridas.

De manera preliminar, se informó que Osvaldo Silva presenta lesiones leves. Además, los asaltantes serían menores de edad y, según el acento utilizado durante las amenazas, serían chilenos.

Source Texto: La Nación
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
