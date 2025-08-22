Aduana descubre vestido de flores con cocaína enviado desde Vitacura a Australia

Un peculiar hallazgo realizó el equipo de la Unidad de Drogas de Aduana en el Aeropuerto de Santiago, luego de que en un proceso de fiscalización se descubriera un vestido de flores con cocaína que estaba siendo enviado desde Vitacura con destino a Australia.

Según explicó el director de Aduanas, Rodrigo Díaz, durante las revisiones de los envíos y paquetes de ecommerce, “la encomienda llamó la atención de uno de los canes detectores, el cual una vez que hizo el circuito de revisión marcó una alerta. Con este indicio se procedió a abrir la caja y empezar a verificar su contenido”.

Agregó que tras revisar con un equipo de rayos X se logró apreciar la existencia de irregularidades en la prenda. Examinada en detalle, se determinó la presencia de sobres color negro: 68 sobres con polvo blanco, que resultó ser cocaína.

De esta forma, los fiscalizadores especializados de la Aduana lograron incautar alrededor de 600 gramos de droga.

Por instrucción del Ministerio Público, el paquete y todos los antecedentes quedaron a disposición de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Briant) de la PDI.