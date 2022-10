Aedo y presidencia de la Cámara: “No están los votos de la bancada”

La Democracia Cristiana (DC) condicionó sus votos para la posible presidencia de Karol Cariola en la Cámara de Diputados, ya que el Partido Comunista (PC) no ha rechazado la querella en contra de Sergio Micco por supuestos encubrimientos a crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.



Micco, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y exmilitante DC, ha sido defendido por la cúpula del partido, específicamente por el jefe del comité de diputados, Eric Aedo.



Al respecto, el parlamentario indicó que “no están los votos de la bancada. Ninguno de los ocho votos para apoyar a un militante o una militante del Partido Comunista para la presidencia de la Cámara. Eso depende hoy día del Partido Comunista”.



Asimismo, agregó que “no aceptamos ni esas querellas ni los dichos que se han vertido sobre él. Si un partido no es capaz de defender a los suyos entonces el partido no tiene razón de ser”.



“Si el Partido Comunista no toma distancia de esas querellas, de los fundamentos de esas querellas, o no toma distancia de lo que han dicho algunos de sus parlamentarios y no lo dice públicamente, nosotros no vamos a concurrir con nuestros votos para votar por un candidato o candidata del Partido Comunista para que dirija la Cámara”, agregó el legislador.



Por otra parte, la bancada UDI presentó un proyecto para apoyar la gestión del exdirector del INDH. El escrito, que podría ser votado esta semana por la Sala, propone “respaldar, con la mayor convicción” a Sergio Micco, “quien no sólo actuó conforme a derecho según el mandato legal de plena autonomía de la que goza la institución, sino que además resistió estoico a las presiones políticas e ideológicas que sufrió -según sus propias declaraciones- por parte de diputados y exconstituyentes del Partido Comunista y del Frente Amplio, para que el organismo declarara que existían violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en el país”.



Si el PC vota en contra de este proyecto, la DC no votaría por Cariola, pese a que el oficialismo acusa que la UDI busca desconocer el acuerdo con esta acción, con el fin de llegar ellos a la Presidencia de la Cámara.



Al respecto, Aedo comentó que “es legítimo lo que está haciendo”, agregando por último que “o aquí los derechos humanos son universales y nos escuchamos todos o esto solo tiene un color político y corre para un sector”.