Alberto Fernández: “Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así”

El mandatario trasandino, en entrevista con "A dos voces", del canal TN, señaló que a esta altura del caso "no tendríamos que estar hablando de un indulto porque no hay ninguna condena", y aseguró que "Cristina Kirchner (sic) no tienen nada que ver en esta causa, no tengo ninguna duda. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen".