Alcalde de Curacaví presenta querella y solicita más apoyo de personal policial

El alcalde de Curacaví, Christian Hernández, se refirió al robo con homicidio ocurrido en su comuna, cuya víctima fatal fue el ingeniero Michael Peñaloza (44), padre de dos hijas.

El jefe comunal insistió en la falta de personal policial y más aún ahora, que, según remarcó, los delincuentes “están dejando las zonas urbanas” para atacar en las rurales.



“Lo de ayer (martes) es completamente excepcional en el sentido de la conducta delictual. El ensañamiento del que hemos sido testigos respecto de esta banda que cinco días atrás entra a la casa, hurta algunos enseres, se lleva las llaves del vehículo, pero retorna la madrugada de ayer. Y luego de esperar la visita de Carabineros, vuelve a atacar. Es lo que nos tiene inmensamente preocupados y que cambia la forma en que la percepción de la ciudadanía de la comunidad Curacaví percibe la seguridad”, sostuvo Hernández, en entrevista con Radio Agricultura.



Según detalló, “gran parte de nuestros vecinos, de los habitantes de la comuna son personas que vivían en la gran ciudad y que han tomado la decisión de buscar un entorno más amigable, más alejado de este tipo de incidentes y finalmente nos damos cuenta de una cosa, que la delincuencia ya está saliendo de las zonas urbanas para llegar a lugares tales como Curacaví, cuyo gran patrimonio es la tranquilidad y la poca incidencia de delitos”.



Respecto a la dotación policial, el alcalde mencionó que dado el tamaño que tiene la comuna, “Curacaví tiene una dotación de carabineros que es absolutamente insuficiente”, enfatizando que además “hay una serie de restricciones administrativas que inhiben la posibilidad que este alcalde pueda ampliar la contratación de inspectores municipales con facilidad”.



Es así como menciona que se sigue operando con la misma cantidad de inspectores desde hace dos o tres años.



El alcalde además cuestionó la dotación policial asignada a la zona, señalando que cuando ocurren eventos en Santiago, estos son trasladados en apoyo, disminuyendo aún más la cantidad de Carabineros en la comuna.



“Muchas personas vienen el fin de semana a nuestra comuna, y esos fines de semana la única fuerza policial que tiene Curacaví a su disposición es uno o dos radiopatrullas, que completamente de manera racional, analizado de esa forma, es insuficiente para poder dotar de seguridad a los vecinos”, añadió.



El alcalde señaló que presentaron una querella en el Juzgado de Garantía de Curacaví (en la foto junto a la abogada y el director de Seguridad Pública municipal) contra quienes resulten responsables del crimen.