Alcalde de Paine es el nuevo presidente electo de la Asociación de Municipios Rurales de Chile

El pasado 5 de septiembre se realizó en la comuna de Curacaví una asamblea ordinaria para escoger al nuevo directorio de la Asociación de Municipios Rurales de Chile (AMUR), instancia en la cual los alcaldes de las comunas que son socias, escogieron a los nuevos miembros que los representarán durante los próximos tres años (2025-2028).

En la ocasión, resultó ganador y presidente electo al alcalde de la comuna de Paine, Rodrigo Contreras, quien también estará acompañado de cinco integrantes más que serán parte de este directorio, quienes tendrán la misión de ser los voceros y representantes de todas las comunas rurales del país, durante los próximos tres años.

Dentro de los objetivos que busca el presidente electo es potenciar la seguridad rural, la conectividad vial y digital, el agua potable rural y el apoyo al desarrollo productivo local, ya que estas son las principales demandas que enfrentan las comunas rurales en el día a día.

Rodrigo Contreras sostuvo que su principal objetivo es consolidar a la AMUR, como “AMUR CHILE”,en donde los municipios rurales de todo el país se sientas representados y respaldados por esta asociación. También, queremos ser la voz de la ruralidad frente al gobierno central, en donde exista un espacio de apoyo técnico y articulación de soluciones para las comunas rurales.

Señaló que “pretendemos instalar con fuerza la agenda rural en el debate nacional. Lo que significa, que cada política pública que se diseñe desde el gobierno central tenga un enfoque diferenciado para la ruralidad. Nuestra meta es avanzar en materias claves como: seguridad rural; transporte y conectividad; agua potable rural, desarrollo económico local y una mayor inclusión. En estos cuatro años queremos dejar a una AMUR más fuerte, influyente y cercana a los municipios”.

Seguridad, desarrollo económico e inclusión de las comunas rurales, ¿son temas prioritarios a trabajar?

-Sin duda. La seguridad rural es una necesidad urgente, ya que las comunas rurales enfrentan problemáticas muy distintas a las grandes ciudades como Santiago. Junto a eso, el desarrollo económico es fundamental para que la gente pueda vivir y trabajar en sus territorios, y no verse obligada a migrar. Por otra parte, la inclusión significa que las zonas rurales tengan las mismas oportunidades y competencias, que tienen las comunas urbanas. Para nosotros, esos ejes son importantes en el trabajo que realizaremos.

¿Cómo asume este desafío?

-Con mucha humildad y responsabilidad, ya que representaré a más de 150 municipios rurales del país, los cuales tienen realidades muy diferentes. Entonces, mi compromiso es escuchar, articular y poner en la mesa nacional las demandas y propuestas de la ruralidad. Es un desafió grande, pero también una oportunidad histórica de que los municipios rurales tengamos voz propia.

¿Qué mensaje les entrega a los alcaldes de las municipalidades rurales?

-Mi mensaje es de unidad y esperanza. La AMUR es fuerte en la medida en que todos los municipios se sientan parte. Les digo a los alcaldes de las comunas rurales que no están solos, ya que a través de la unión tendremos más fuerzas para que nuestras voces sean escuchadas, y así lograr que la ruralidad tenga un lugar prioritario en la agenda pública del país.Ese es el compromiso que asumo en esta designación.

Se espera que el cambio de mando se realice durante el mes de octubre, en donde se hará de manera oficial la presentación del nuevo directorio de la AMUR.

DIRECTORIO

• Presidente: Rodrigo Contreras Gutiérrez, alcalde de Paine.

• Director Ejecutivo: Christian González, director ejecutivo de la AMUR

• Representante Provincial Cordillera: Jaime Escudero, alcalde de Pirque.

• Representante Provincial Melipilla: Christian Hernández, alcalde de Curacaví.

• Representante Provincial Chacabuco: César Mena, alcalde de Tiltil.

• Representante Provincial Talagante: Felipe Muñoz, alcalde de Padre Hurtado.