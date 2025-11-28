Alejandra Krauss sobre reunión Bachelet–Jara: “No es una reacción” a encuentro de Frei con Kast

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana y vocera del comando de Jara, Alejandra Krauss, se refirió al gesto de la expresidenta, Michelle Bachelet, en respaldo a la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, y el presente de la campaña del oficialismo para la segunda vuelta.



En conversación con T13 Radio, descartó que dicho encuentro, registrado este jueves en la residencia de la exmandataria, sea una respuesta a la reunión que sostuvo el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con José Antonio Kast.



“La Presidenta Bachelet estaba con otros compromisos y por los timing, además, de la campaña. Estamos en segunda vuelta, la semana pasada se estaba en las definiciones estratégicas y entonces es un tema de timing y un tema de tiempos de ambas. Así que no está relacionada con la reunión (de Frei y Kast) que se da a conocer. No es una reacción a lo de Frei”, explicó Kraus.



Respecto al desayuno entre la expresidenta y Jeannette Jara, la secretaria nacional de la DC afirmó que “el encuentro fue muy cercano. Ambas tienen características personales y habilidades que hacen que todo fluya. Un intercambio de visiones, de momentos que ambas están viviendo, y particularmente, con la imagen de dos mujeres que han tenido experiencias de vida que las han marcado, a propósito del servicio público, y lo han hecho bien”.



“Esta reunión estaba absolutamente en los planes, en los planes de antes y particularmente lo que había que hacer era ajustar los tiempos”, agregó.



En esa línea, la también vocera del comando de Jeannette Jara criticó los dichos del ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), contra el expresidente Frei en torno a que “solo le interesa su bolsillo”. Ante estas afirmaciones, la militante DC replicó que “me parece inaceptable. Yo tiendo a ser una mujer que respeto a las personas y yo exijo como demócrata cristiana, como secretaria nacional, respeto a nuestro expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle”.



Frente a las características de una administración liderada por Jeannette Jara, Kraus planteó que “tengo la certeza, frente a esa consulta suya, que no se trata de un gobierno comunista. La Democracia Cristiana no estaría bajo ese alero. Se ha dicho, se ha acordado y así es Jeannette Jara, quien lideraría una coalición de 9 partidos políticos”.



“La aspiración, basta leer el programa con más de 370 medidas, en que uno ve la incidencia de lo que significa a las transformaciones sociales que efectivamente este país quiere con una responsabilidad tremenda, tremenda, y con énfasis en crecimiento y desarrollo. Lo importante es que es una coalición amplia que busca servir al país”, finalizó.