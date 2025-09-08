Home Nacional "alejandro “mono” gonzález es galardonado con el premio nacional d..."

Alejandro “Mono” González es galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, resaltó que la trayectoria de González, destacado muralista y uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra, “ha atravesado la historia de Chile, dejando una huella profunda en el muralismo y el arte público chileno”.

Este lunes, Alejandro “Mono” González fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, en su calidad de “referente del muralismo y del arte público tanto en Chile como en América Latina”. 

El anuncio fue realizado desde el Palacio Pereira por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, junto al jurado que sesionó previamente en el recinto.

Según informó el ministerio, el artista se enteró de la noticia por videollamada desde Santa María de la Ribera, a las afueras de Ciudad de México.  “Llevamos muchos años trabajando sin esperar este reconocimiento. Agradezco a ustedes (el jurado) porque, en el fondo, no soy yo el representante individual, sino que es un trabajo colectivo que viene desde la calle, desde la historia y desde la participación de los usuarios que tenemos”, sostuvo. 

“Aquí se reflejan muchos jóvenes, para quienes nosotros trabajamos. Por lo tanto, el reconocimiento no tiene que ver con una persona, sino con una historia. Somos parte de esa historia. Somos ciudadanos, creadores. Queremos hacer aporte a nuestra sociedad, a nuestra cultura y a nuestro pueblo. Creo y agradezco a ustedes eso con mucha emoción”, añadió González, quien es uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra.

En tanto, la ministra Arredondo comentó que “la trayectoria de Alejandro ‘Mono’ González ha atravesado la historia de Chile, dejando una huella profunda en el muralismo y el arte público chileno. Su trabajo ha unido creatividad, compromiso social y expresión colectiva”. 

Además, en el acta de la sesión del jurado resaltaron que el trabajo del artista “trasciende la pintura mural: incluye el dibujo, el grabado y la escenografía. Continúa siendo formador de nuevas miradas en torno al rol del arte como instrumento social. Sus murales, cargados de color y simbolismo, se convierten en un patrimonio vivo que rescata la voz popular. Este reconocimiento a su trayectoria valora una vida dedicada a transformar muros en lienzos colectivos y a proyectar, con arte, la memoria y la esperanza de Chile”.

Consignar que el jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas fue integrado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; la ganadora del Premio en 2023, Cecilia Vicuña; el representante de la Academia de Bellas Artes, Enrique Zamudio; el rector de la Universidad de Santiago (USACH) y representante del Consejo de Rectores, Rodrigo Vidal Rojas; y por el pintor y escultor Samy Benmayor y la artista visual Nury González, designados por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

