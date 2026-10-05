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Ampliaron detención del homicida del sargento Urrea y Gobierno presentó querella

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles declaró legal la detención y admitió la querella presentada por el Ministerio de Seguridad Pública.

Patricia Schüller Gamboa
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Ampliaron detención del homicida del sargento Urrea y Gobierno presentó querella

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles amplió por tres días la detención de Mauricio Humberto Cerda Albornoz, el sujeto que mató de un escopetazo al sargento Jaime Urrea en la comuna de Quilleco, Región del Biobío.

La Fiscalía solicitó la ampliación por diligencias pendientes. Entre ellas, el informe de autopsia. El tribunal fijó la audiencia de formalización para el jueves 8 de octubre, a las 11:55 horas.

Tribunal admitió la querella presentada por el Ministerio de Seguridad

Además, el tribunal declaró legal la detención. Y admitió la querella presentada por el Ministerio de Seguridad Pública. El imputado fue trasladado bajo medidas de seguridad al penal de Concepción, donde esperará la formalización.

La querella del Gobierno fue anunciada por el delegado presidencial regional del Biobío, Julio Anativia. Este se trasladó hasta Los ángeles junto a otras autoridades para entregar sus condolencias a la familia del sargento Urrea y a Carabineros.

Tras la presentación de la acción judicial, el delegado declaró que esperan que se aplique “el máximo rigor de la ley” contra el responsable de la muerte del funcionario policial.

Gobierno decretó tres días de duelo nacional por la muerte del sargento Urrea
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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