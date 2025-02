Andrés Caniulef aborda las críticas de Sergio Rojas por no contarle que tiene VIH: “Este diagnóstico es íntimo y privado”

Andrés Caniulef se pronunció este miércoles y respondió a las fuertes críticas de Sergio Rojas, quien criticó al participante de “Palabra de Honor” por no haberle contado que hace 8 años vive con VIH, pese a la relación que mantuvieron en el pasado.

Concretamente, Rojas, quien se enteró en vivo en el programa “Que te lo digo” del diagnóstico del periodista, manifestó: “¿Puedo decir algo? Y esto es súper en serio. Me parece que es de una irresponsabilidad brutal, y te lo digo, Andrés, con todo el cariño del mundo. Te voy a mandar un audio cuando termine el programa”.

“Cuando uno tiene una amistad con una persona, se besa, tiene sexo y se acuesta o lo que sea con alguien, debe, por una cosa de lesa humanidad, decirle a esa persona, ¿Sabes qué? Tengo VIH, soy indetectable”, añadió en su extenso descargo.

Bajo este contexto, Caniulef, después de revelar la noticia en el reciente capítulo de “Palabra de Honor”, volvió a abordar el tema la mañana de este miércoles, en una conversación con José Luis Repenning y Karla Constant en el matinal de Canal 13, “Tu Día”.

En este sentido, según consignó T13, el periodista indicó que a partir de ahora dejaba de ser un peso para él su diagnóstico. “Hoy día deja de serlo y deja de serlo porque yo quiero comunicarlo y abrir el velo de algo que es muy íntimo, muy privado y que en el fondo también tú guardas y debes guardar, nadie está obligado a contarlo y eso es muy importante decirlo también”, expresó.

Acto seguido, y haciendo referencia a los dichos de Rojas, señaló que “más de alguien me ha reclamado el por qué no se lo conté yo antes y yo no tengo por qué contarles porque yo soy consciente y claro de cómo hoy vivo con el virus, de manera indetectable, de manera intransmisible, pero en el caso de mis relaciones de pareja siempre lo han sabido”.

“Entonces si no tengo una relación de pareja con esa persona que está reclamando hoy día, no tengo nada que responderle”, sostuvo.

A la vez, mencionó que “yo creo que le dolió que no le contara pero insisto, yo no le he contado a nadie, esto lo saben mis papás y dos personas más, o lo sabían hasta ahora. Porque insisto, este diagnóstico es íntimo y privado y yo lo comparto y hasta ayer nadie lo sabía, ayer todos se enteraron a raíz de la portada de LUN y del capítulo de Palabra de Honor”.

“Por eso les digo, que se pongan en el lugar del otro, quien reclama que yo no le haya contado, lamentablemente está cayendo en un profundo sentimiento de egoísmo y mezquindad”, remarcó.

Además, enfatizó que “se entiende, porque tiene que ser así de duro y de crudo, porque él está diciendo ‘no me contó’, pero cuando él dice ‘no me contó’ está invalidando todo lo que yo viví, todo mi dolor, toda mi tristeza, todo mi miedo, todo mi tránsito de 8 años en el que he estado, entonces es tan egoísta de pensar ‘no me contó’ pero no se pone nunca en el lugar de la persona que efectivamente tuvo que transitar por esta angustia”.

Finalmente, y ante la sugerencia de los animadores de que hablara en persona con Rojas, Andrés concluyó diciendo que “vamos a hablar, vamos a hablar”.