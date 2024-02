Anuncian cierre definitivo del Hospital de Niños de Viña del Mar

El Hospital de Niños de Viña del Mar anunció esta semana que cerrará de forma definitiva tras 100 años funcionamiento debido a la profundización de la “crisis financiera”.



Según consignó El Mercurio de Valparaíso, el gerente de la institución, Germán Miranda, informó que “la disminución constante de aportes vía donativos y la enorme caída en la demanda, sumadas a las distintas situaciones que hemos enfrentado a nivel nacional como la quiebra de Isapre Más Vida (2017), el estallido social (2019), y la extensa pandemia (2020) profundizaron la crisis financiera que atraviesa nuestro recinto”.



“Tras un profundo análisis de los factores económicos y operativos nos hemos visto obligados a poner fin de manera definitiva a los servicios del hospital y atención de pacientes de Viña del Mar y de la región”, anunció.



Al respecto de esta decisión, el exdirector del Hospital de Niños de Viña del Mar, doctor Humberto Verdugo, manifestó que es “una barbaridad que en un momento de alerta sanitaria se cierre el hospital, que está funcionando, que ha demostrado durante más de 100 años su calidad”.



En esta línea, comentó que cuando dejó su cargo el hospital se encontraba acreditado, “sin embargo, a partir de ahí comenzó una decadencia que cuesta entender que no haya sido intencional”.



Verdugo aseguró que ha “presenciado cómo a lo largo de este tiempo, en el cual he seguido trabajando en el hospital sin ser funcionario, por tanto, me consta que está en absolutas condiciones de funcionar, y creo que sería una buena opción que las autoridades de salud consideran la posibilidad de integrarlo en la red de salud pública, facultad que tiene en la actualidad, en virtud de la alerta sanitaria”.



Además, el doctor mencionó que “es extraño lo que pasa, porque en el testamento de la señora Brown, que en algún minuto lo tuve en mis manos, ella manifiesta que, si el hospital se termina, los recursos deben ser entregados al Obispado de Valparaíso, que, dicho sea de paso, siempre ha tenido la propiedad”.



En cuanto a los trabajadores, el exdirector señaló que “si consideramos que en esta situación de emergencia de la región, además van a quedar cesantes más de 80 funcionarios, tres de los cuales perdieron su casa en los incendios, esto realmente es inexplicable”.



Por su parte, el presidente regional de Valparaíso del Colegio Médico de Chile (Colmed), doctor Ignacio de la Torre, también lamentó la situación y expresó que “parece inaudito y difícil de comprender que un hospital que presta servicio a la comunidad y especialmente a niños, niñas y adolescentes, en medio de una situación de alerta sanitaria decretada por la Seremi, y cuando estamos, además, en un entorno con listas de espera de los Servicios de Salud y donde la infraestructura de Salud se hace insuficiente, que un recinto de esta naturaleza cierre”.



“Lo más lógico y lo más sensato, dada la naturaleza de beneficencia que origina este hospital, es que éste fuera entregado a la red de salud pública para que siga prestando atenciones a los niños, niñas y adolescentes de nuestra región”, agregó.



En ese sentido, argumentó que “no parece entendible que la Iglesia y el Obispado en particular, que son quienes nombran a los miembros del directorio y quienes toman determinaciones en esta corporación, terminen desvinculándose de este centro de salud para entregarlo a otra fundación”.



Respecto a la posibilidad que el hospital se sume a la red pública de salud, de la Torre indicó que esto “no ha estado puesta sobre la mesa, y que sería importante transparentar la posibilidad de que la comunidad reciba este hospital y no se transforme en un centro de salud privado”



Además, sostuvo que como Colegio Médico no han recibido “aún un reporte oficial de esta situación, y creemos que reviste tal importancia que la Seremi, la directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, la Gobernación, debieran tomar cartas en el asunto”.



“Sería muy importante conocer cuál es el negocio y las condiciones detrás de las cuales se cierra este hospital y en qué condiciones otras fundaciones llegan a tomar el control de este terreno, que quien lo cedió en su testamento, la señora Brown, lo hizo principalmente para un hospital que esté destinado a los niños y salas cunas”, sentenció.