Atropello a carabinero termina con conductor abatido a disparos en Estación Central

Una fiscalización de Carabineros en el sector de Villa Francia, en Estación Central, dejó como resultado un hombre muerto y un carabinero atropellado.

El hecho se registró en la intersección de las calles Palena con Aysén, donde, según detalló el coronel Claudio Pavez, de la Prefectura Central, todo comenzó alrededor de las 14:20 horas.

A esa hora, una patrulla motorizada de Carabineros realizaba controles vehiculares en Villa Francia. En ese contexto, los funcionarios intentaron detener a una camioneta, pero el conductor decidió escapar de la acción policial.

“Por ende se efectúa un seguimiento controlado por un par de metros, instancia en la cual el carabinero le solicita al conductor que detenga su marcha. Hace caso omiso, el conductor atropella a uno de los funcionarios policiales”, explicó el coronel de Carabineros.

El coronel añadió que en ese momento el funcionario utilizó su arma de servicio en dos ocasiones, “amparado bajo la ley de legítima defensa, lamentablemente falleciendo el conductor con una lesión grave en la región del tórax”.

El conductor de la camioneta tenía un amplio prontuario policial, con antecedentes por infracción a la ley de drogas y robo en lugares no habitados, precisó Pavez.

Tras lo ocurrido, el Ministerio Público instruyó la labor de Labocar y OS9 de Carabineros. En esas diligencias se determinó que el funcionario atropellado portaba su cámara corporal, la que registró los hechos.