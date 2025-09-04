Auto se desbarrancó en la Roca Oceánica con madre e hijo a bordo en Concón

Durante la mañana de este jueves, un automóvil marca Jeep se desbarrancó en Avenida Borgoño, la ruta costera que une Viña del Mar con Concón, en la Región de Valparaíso.

La conductora del vehículo viajaba junto a su hijo hacia la ciudad jardín, cuando por motivos que aún se investigan perdió el control a la altura de la Roca Oceánica, cayendo desde gran altura hacia un sector rocoso.

Pese a la gravedad del siniestro, ambos ocupantes resultaron con heridas leves. Bomberos acudió al lugar y utilizó un carro telescópico para realizar el rescate de las víctimas.

El tránsito permanece suspendido en la zona mientras continúan las maniobras para retirar el vehículo accidentado.