Bacilos se llevó gaviota de plata y oro: convirtió a la Quinta Vergara en un karaoke con “Tabaco y Chanel”

El último bloque musical de la inauguración de Viña 2025 estuvo marcado por la nostalgia, los ritmos latinos y un íntimo momento de “karaoke” donde Bacilos invitó al público a cantar junto a ellos su éxito “Tabaco y Chanel”.

La banda de pop latino, conformada por los músicos Jorge Villamizar y André Lopes, transportó al público por un viaje musical que recorrió temas populares como “Mi primer millón”, “Pasos de gigantes” y “Caraluna”, recogió Radio Biobío.

Dicha puesta en escena les valió no solo la gaviota de plata, sino también la de oro. Lo anterior, motivado por el rotundo apoyo del público, que no tardó en hacer el tradicional gesto con las manos, indicando su voluntad de que el grupo reciba las esperadas estatuillas.

“Son muchos años recorriendo todo este país. Enorme, larguísimo. Nos han visto. Además, tenemos gente que hemos invitado por acá, de diferentes regiones, del centro, del sur, del norte. Y pues para nosotros es un sueño hecho realidad estar en el gran escenario de Chile que es Viña del Mar”, expresó Villamizar.

Cabe recordar, además, que Bacilos es parte del jurado de la Competencia Internacional, por lo que estarán presentes en el Festival a lo largo de toda la semana.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

Además, en la primera jornada del Festival de Viña del Mar 2025, llamó la atención la presentación de la competencia internacional y folclórica, que fue realizada desde la platea.

Y es que los presentadores realizaron las dinámicas en medio del público, siendo esta la primera vez que se efectúa en la historia del certamen.