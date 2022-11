Bancada del PDG expulsó a Francisco Pulgar y Gaspar Rivas evalúa su renuncia

Franco Parisi, excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), solicitó sanciones para los diputados de la colectividad que el lunes votaron a favor de Vlado Mirosevic (PL) para que asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados.



A través de su programa online “Bad Boys”, el economista radicado en Estados Unidos tildó la elección del diputado liberal como un “error” de su partido.



A raíz de esta situación, el diputado Roberto Arroyo, quien respaldó a la carta de la oposición Miguel Ángel Calisto (DC), solicitó la expulsión de la bancada del independiente Francisco Pulgar, quien votó por Mirosevic en ambas vueltas, la que fue aprobada en votación dividida en la reunión del comité de este miércoles.



“Siempre, desde un principio, dije que iba a respetar el acuerdo (de gobernabilidad suscrito por el PDG en marzo) y nunca me iba a sumar a votaciones en bloque. Me dijeron que sí me lo iban a respetar, pero en mi condición de independiente he sido expulsado de la bancada, pasando a llevar el reglamento, que da cuenta de que para que un miembro sea expulsado tiene que existir unanimidad”, replicó Pulgar.



Por su parte, al interior de la colectividad también se piden sanciones contra Gaspar Rivas, quien estuvo ausente de la sesión de Sala.



Ante esto, el parlamentario reaccionó con molesta y no descartó renunciar él mismo a la bancada: “Es un tema que lo hemos analizado, todavía no hemos tomado una decisión, pero por Dios que algunos se han esforzado en eso”, agregando que “esto definitivamente cruzó la línea, hablamos de una pasadura de máquina, una verdadera ‘razia'”.



“Hemos solicitado un recambio en la coordinación de bancada, y en la jefatura y subjefatura. Estamos solicitando la salida de la diputada (Gloria) Naveillán de la bancada”, señaló por último Rivas.