Banda golpeó a un menor y robó 15 millones en especies en “turbazo” en San Joaquín

Una familia de la comuna de San Joaquín fue víctima de un violento “turbazo” durante la madrugada de este jueves.

De acuerdo con información policial, una banda integrada por entre seis y siete delincuentes irrumpió en la vivienda, ubicada en la calle Thomas Alva Edison, recogió Radio Cooperativa.

Los antisociales forzaron y rompieron la reja perimetral para ingresar al inmueble, donde intimidaron y golpearon a uno de los hijos de las víctimas.

“Se trata de forcejeo y golpes que propinaron los antisociales”, señaló el capitán David González, de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, agregando que las lesiones del joven fueron catalogadas como leves según las primeras evaluaciones.

Los delincuentes registraron la casa y sustrajeron diversos objetos de valor, además de robar el vehículo familiar, una camioneta marca Jeep.

El avalúo total del botín asciende a cerca de 15 millones de pesos.

Tras la denuncia de la familia, personal territorial de Carabineros llegó al lugar para realizar las primeras diligencias y recabar antecedentes.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedará a cargo de la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI, que intentará dar con los responsables y recuperar las especies y el vehículo sustraídos.