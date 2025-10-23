Home Nacional "banda golpeó a un menor y robó 15 millones en especies en “..."

Banda golpeó a un menor y robó 15 millones en especies en “turbazo” en San Joaquín

“Se trata de forcejeo y golpes que propinaron los antisociales”, señaló el capitán David González, de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, agregando que las lesiones del joven fueron catalogadas como leves según las primeras evaluaciones.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Una familia de la comuna de San Joaquín fue víctima de un violento “turbazo” durante la madrugada de este jueves.

De acuerdo con información policial, una banda integrada por entre seis y siete delincuentes irrumpió en la vivienda, ubicada en la calle Thomas Alva Edison, recogió Radio Cooperativa.

Los antisociales forzaron y rompieron la reja perimetral para ingresar al inmueble, donde intimidaron y golpearon a uno de los hijos de las víctimas.

“Se trata de forcejeo y golpes que propinaron los antisociales”, señaló el capitán David González, de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, agregando que las lesiones del joven fueron catalogadas como leves según las primeras evaluaciones.

Los delincuentes registraron la casa y sustrajeron diversos objetos de valor, además de robar el vehículo familiar, una camioneta marca Jeep.

El avalúo total del botín asciende a cerca de 15 millones de pesos.

Tras la denuncia de la familia, personal territorial de Carabineros llegó al lugar para realizar las primeras diligencias y recabar antecedentes.

Por instrucción del Ministerio Público, la investigación quedará a cargo de la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI, que intentará dar con los responsables y recuperar las especies y el vehículo sustraídos.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Municipalidad de Santiago anuncia querella por hechos ...

La directora de Educación Municipal de Santiago, Pilar Sazo, señaló que “lo ocurrido este miércoles en el INBA es completamente inaceptable. Se trata de una situación gravísima”. Añadió que “se ha definido entablar una querella criminal ante la justicia con el fin de perseguir la responsabilidad de aquellas personas que, encapuchados, agreden y violentan a una comunidad escolar completa”.

Leer mas
Nacional

Biministro García se reunió con representantes de empr...

El secretario de Estado dijo que “estamos a la espera de las observaciones que quedaron de realizar las empresas en el marco de los plazos establecidos para que el proceso siga su curso normal, tal como lo estipula la legislación”, y calificó el encuentro como una reunión cordial.

Leer mas
Nacional

Gobierno lanza campaña Chile Vota Informado...

Desde el Estadio Nacional, la presidenta del Consejo Directivo de Servel, Pamela Figueroa, informó que el padrón definitivo para estas elecciones es de 15.618.167 electores en territorio nacional, 160.935 en el exterior, lo que da un total de 15.779.102 electores, de los cuales 885.940 personas son extranjeros.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/