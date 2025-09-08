Banda que mató a un hombre en asalto en Lampa estaría integrada por menores

La banda que cometió el mortal asalto en Lampa estaba formada por menores de edad, quienes solo robaron dos celulares, según relató la PDI. Los asaltantes mataron a un hombre de 34 años que se resistió al ataque.

El crimen ocurrió alrededor de las 3 horas en el sector de Los Tres Morros con Los Halcones, donde una vivienda que funcionaba como local comercial fue asaltada. En el lugar estaban una mujer, su hijo de 34 años y otro joven con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

El subprefecto René Quintanilla informó que “ingresan por la ventana, comienzan a registrar y una vez que están en el interior los afectados se percatan, oponen resistencia al robo, donde provocan que uno de los antisociales realice dos disparos”.

Uno de los disparos hirió a una víctima en la pierna y le ocasionó la muerte, la cual fue constatada en el servicio de urgencia de Lampa.

Los delincuentes llegaron en un vehículo blanco tipo SUV, eran cinco sujetos jóvenes que, según la descripción de las víctimas, serían menores de edad, aunque aún se investigan los antecedentes.

Los miembros de la banda fueron descritos como chilenos, de acuerdo al acento, y se llevaron únicamente dos teléfonos celulares desde el inmueble.

Consultado si se trata de los mismos responsables de turbazos en la zona, Quintanilla señaló que “tenemos focos investigativos con la fiscalía Centro Norte, estamos trabajando bandas que están operando en Colina y Lampa, vamos a hacer un cruce de información con nuestra base de datos”.

El crimen está siendo investigado por la Brigada de Homicidios y la BIRO de la PDI, con apoyo de peritos del Laboratorio de Criminalísticas.