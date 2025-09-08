Home Nacional "banda que mató a un hombre en asalto en lampa estaría integrada p..."

Banda que mató a un hombre en asalto en Lampa estaría integrada por menores

El subprefecto René Quintanilla informó que “ingresan por la ventana, comienzan a registrar y una vez que están en el interior los afectados se percatan, oponen resistencia al robo, donde provocan que uno de los antisociales realice dos disparos”.

Eduardo Córdova
La banda que cometió el mortal asalto en Lampa estaba formada por menores de edad, quienes solo robaron dos celulares, según relató la PDI. Los asaltantes mataron a un hombre de 34 años que se resistió al ataque.

El crimen ocurrió alrededor de las 3 horas en el sector de Los Tres Morros con Los Halcones, donde una vivienda que funcionaba como local comercial fue asaltada. En el lugar estaban una mujer, su hijo de 34 años y otro joven con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Uno de los disparos hirió a una víctima en la pierna y le ocasionó la muerte, la cual fue constatada en el servicio de urgencia de Lampa.

Los delincuentes llegaron en un vehículo blanco tipo SUV, eran cinco sujetos jóvenes que, según la descripción de las víctimas, serían menores de edad, aunque aún se investigan los antecedentes.

Los miembros de la banda fueron descritos como chilenos, de acuerdo al acento, y se llevaron únicamente dos teléfonos celulares desde el inmueble.

Consultado si se trata de los mismos responsables de turbazos en la zona, Quintanilla señaló que “tenemos focos investigativos con la fiscalía Centro Norte, estamos trabajando bandas que están operando en Colina y Lampa, vamos a hacer un cruce de información con nuestra base de datos”.

El crimen está siendo investigado por la Brigada de Homicidios y la BIRO de la PDI, con apoyo de peritos del Laboratorio de Criminalísticas.

Muere hombre luego de ser baleado en turbazo en Lampa: víctima opuso resistencia
Economía

GPM recomienda mantener la TPM en 4,75% y advierte sob...

El Grupo de Política Monetaria recomendó al Banco Central mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,75% durante septiembre, enfatizando la necesidad de cautela en una fase final del ciclo de normalización. Su vocera, Eugenia Andreasen, señaló que el escenario macroeconómico sigue siendo incierto tanto a nivel externo como interno.

Nacional

Anuncian plan policial para afrontar el 11 de septiemb...

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, dijo que “son tres lugares tradicionales donde se producen algunos de estos incidentes, pero tenemos identificados algunos más dentro de la región, (…) pero están planificados desde el punto de vista policial”.

Nacional

Realizan histórico hallazgo a pasos del Faro de La Ser...

De acuerdo a El Mercurio, la construcción podría corresponder a bloques de piedra unidos con restos de escoria provenientes de la antigua fundición que Carlos Lambert, ingeniero en minas y empresario franco-chileno, tuvo en el sector de Las Compañías.

Eduardo Córdova
