Bares y cafés temáticos para geeks: imperdibles de qué hacer en Santiago

Desde cafés inspirados en videojuegos clásicos hasta bares donde se puede jugar mientras comes y tomas algo, Santiago se ha llenado de espacios temáticos pensados para fanáticos del mundo geek.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres salir de lo típico, desde La Nación te dejamos una selección de bares y cafeterías temáticas perfectos para ir con amigos, en pareja o incluso en familia.

Insert Coin

Desde su apertura en 2013, Insert Coin se transformó en un punto de encuentro obligado para fanáticos de los videojuegos en la capital.

Este restobar temático mezcla nostalgia y tecnología con consolas que van desde clásicos como Súper Nintendo, Nintendo 64, Nintendo Wii U, Nintendo Switch hasta Xbox Series y PlayStation 4 y 5, además de máquinas arcade y juegos de mesa disponibles para todo público.

Su propuesta se completa con una carta inspirada en universos icónicos del mundo gamer, con referencias a sagas como Pokémon, Zelda, Kirby o Metal Gear, tanto en platos como en coctelería de autor.

Entre sus alternativas más populares destacan los “Multiplayers”, platos pensados para compartir por su tamaño y variedad, como la Trifuerza, que incluye chocobo karaage, sonic rings, bastones de queso apanados y fritos, acompañados de salsas de ajo, ají y barbecue.

La experiencia se complementa con una barra de coctelería creativa, donde sobresale el trago Pokédex, preparado con Absolut Citron, licor de flor de saúco, pulpa de maracuyá, limón sutil y syrup de jengibre, decorado con un Pokémon aleatorio espolvoreado en polvo de frutilla deshidratada.

Cuenta con dos locales en Santiago: José Domingo Cañas 2306, en Ñuñoa, y Cirujano Guzmán 39, en Providencia.

Funciona con apertura general desde las 12:30 horas y el horario de cierre varía según el día: lunes a las 22:30; martes, miércoles y jueves a la 01:00; viernes y sábado a las 03:30; y domingo a las 22:00 horas.

El Arcanista Specialty Coffee & Games

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren combinar buen café con juegos de cartas coleccionables, El Arcanista Specialty Coffee & Games es una parada imperdible en Providencia.

Ubicado en Almte. Pastene 15, locales 8 y 9, este espacio mezcla café de especialidad con mesas pensadas para disfrutar partidas de TCG de Pokémon, One Piece o Magic The Gathering.

Además de ofrecer bebidas calientes y frías ideales para acompañar largas jornadas de juego, el local organiza ligas semanales y torneos nocturnos.

Abre de lunes a sábado de 08:00 a 22:00 horas, y los domingos de 11:00 a 20:00 horas.

Ludum Bar

En pleno Barrio Italia, Ludum Bar se ha convertido en uno de esos panoramas distintos para quienes buscan qué hacer en Santiago sin caer en lo típico.

Ubicado en Avenida Condell 456, Providencia, este bar combina gastronomía con una enorme colección de juegos de mesa para todos los niveles, desde opciones rápidas hasta partidas más estratégicas para fanáticos del mundo lúdico.

Al pedir cualquier comida o bebestible se puede acceder libremente a la ludoteca de más de 250 juegos, perfecto para juntarse con amigos o tener una cita fuera de lo común.

Su carta incluye hamburguesas, sándwiches, chorrillanas, ensaladas y platos pensados para compartir, mientras el ambiente se mantiene activo con desafíos y actividades durante la semana.

Abre de martes a viernes desde las 17:00 horas y los fines de semana desde las 13:00, extendiendo su horario hasta cerca de la medianoche.

Café Pixel

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y son fanáticos del mundo gamer, Café Pixel es una alternativa original en Ñuñoa que combina cafetería con nostalgia digital. Ubicado en Simón Bolívar 2919, este local temático transporta a distintos universos de videojuegos a través de su decoración retro y espacios cuidadosamente ambientados.

Además, el café cuenta con tres salones temáticos inspirados en The Legend of Zelda, Super Mario y Pokémon, con murales, réplicas de objetos icónicos y detalles que hacen que cada rincón sea parte de la experiencia.

Su carta mantiene la temática con bebidas y postres creativos, como cafés servidos en forma de Pokébolas, el llamativo granizado Creeper o la Oreo Ball presentada en una taza de Pokébola. Además, para quienes prefieren opciones más clásicas, ofrece sándwiches tradicionales como el chacarero o la posibilidad de armarlos a gusto, eligiendo entre ave, mechada o champiñones, combinando lo temático con sabores conocidos.

Café Pixel abre de martes a viernes de 14:00 a 21:30 horas, los sábados de 11:15 a 21:30 y los domingos de 10:15 a 21:30, permaneciendo cerrado los lunes.