Barraza por dichos de Zúñiga: “Decir que me denostó es poco, fueron insultos”

El constituyente Marcos Barraza (PC) abordó los dichos emitidos en su contra por parte del convencional Arturo Zúñiga (UDI), por los cuales fue sancionado durante la jornada de este viernes, con una multa del 2% de su dieta.

“Decir que me denostó es poco, fueron insultos. Si esto se ventilara en tribunales, claramente él cometió una infracción respecto de la Ley Antidiscriminación”, indicó.



El exsubsecretario realizó fuertes comentarios en contra de su colega. “Lo que usted hace señor Barraza, es un acto de mala fe. Es una pequeñez política, una mezquindad, un acto de poca cosa. Pero no me extraña porque usted es comunista. Lo único que usted quiere es empobrecer a la ciudadanía. Acá lo que está haciendo es llenándose los bolsillos de plata con las asignaciones”, fue lo que manifestó Zúñiga el pasado 12 de agosto.



Las expresiones del constituyente UDI fueron en respuesta de la denuncia realizada por Barraza, quien lo acusó de obstruir y entorpecer la Convención por ausentarse a una sesión de la comisión de Ética.



Los dichos de Zúñiga fueron denunciados al comité de ética por la también constituyente PC Bárbara Sepúlveda, quien afirmó que el convencional infringió el artículo que apunta a “actuar con fraternidad frente a sus colegas. Se abstendrán cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas y de eludir a antecedentes personales”.



Barraza sostuvo que “todos los rasgos negativos que (Zúñiga) señaló con vehemencia, fueron a partir de algo que él señaló que era pecaminoso en Chile, que es ser comunista”, apuntó.



Añadió que Zúñiga “cometió un acto de anticomunismo brutal y creo que el Comité de Ética ha actuado conforme a las herramientas que tiene. No es bueno que él no reconozca atribuciones a un órgano que no fue normado por la propia Convención Constituyente y por la mayoría de los convencionales”.