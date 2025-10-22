Home Nacional "biministro garcía se reunió con representantes de empresas genera..."

Biministro García se reunió con representantes de empresas generadoras

El secretario de Estado dijo que “estamos a la espera de las observaciones que quedaron de realizar las empresas en el marco de los plazos establecidos para que el proceso siga su curso normal, tal como lo estipula la legislación”, y calificó el encuentro como una reunión cordial.

Patricia Schüller Gamboa
El biministro de Energía y de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, se reunió este miércoles con representantes de Generadoras de Chile para abordar el proceso de fijación tarifaria del Precio Nudo Promedio (PNP), que lleva adelante la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En la oportunidad se compartió información y se abordó el Informe Técnico Preliminar que la CNE publicó el martes 14 de octubre.

“Estamos a la espera de las observaciones que quedaron de realizar las empresas en el marco de los plazos establecidos para que el proceso siga su curso normal, tal como lo estipula la legislación”, explicó el biministro, quien calificó el encuentro como una reunión cordial.

En la reunión, que se extendió por 45 minutos, y que fue solicitada por Ley de Lobby, estuvo presente el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, junto al comité ejecutivo de la Asociación.

El proceso para la fijación de tarifas de la energía está en marcha con la publicación del Informe Técnico Preliminar para la Fijación del Precio Nudo Promedio (PNP) y que debe continuar con una serie de pasos administrativos para su implementación a partir del 1 de enero de 2026. Dentro de este cronograma, las empresas cuentan con plazo hasta el viernes 24 de octubre para entregar sus observaciones.

Cabe recordar que este proceso de fijación del PNP se efectúa todos los semestres contemplando distintas fases y plazos para ir configurando el decreto final de Precios de Nudo Promedio que es enviado a la Contraloría para la toma de razón y posterior publicación en el Diario Oficial.

Source Texto: Aton/ Foto: Aton
