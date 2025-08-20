Home DATO ÚTIL "bono por hijo: ¿cómo solicitar el beneficio y a quiénes les corre..."

Bono por Hijo: ¿Cómo solicitar el beneficio y a quiénes les corresponde?

La ayuda económica, dirigida a mujeres de 65 años o más y que cumplan con ciertas condiciones, entrega un monto por cada hija o hijo que haya nacido vivo o que haya sido adoptado.

Leonardo Medina
Uno de los beneficios dirigidos a las madres de nuestro país es el Bono por Hijo, aporte que se encuentra destinado a las mujeres de 65 años o más y que cumplan con ciertos requisitos.

La ayuda económica se trata de un aporte complementario de la pensión, y el monto se entrega por cada hija o hijo que haya nacido vivo o que haya sido adoptado. En este sentido, incluye a madres biológicas y adoptivas.

De esta forma, los requisitos para acceder al Bono son:

  • Tener 65 años de edad o más.
  • Residir en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años. Además, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro años durante los últimos cinco años anteriores a la solicitud.
  • Contar con cédula de identidad vigente. Si el trámite es realizado por una apoderada o apoderado, necesitarás tener un poder notarial. 

Además, es necesario cumplir con las siguientes condiciones en temas previsionales:

  • Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir tu pensión desde el 1 de julio de 2009.
  • Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU).
  • Si no estás afiliada a un sistema previsional, debes recibir una Pensión de Sobrevivencia con Aporte Previsional Solidario de Vejez otorgada por AFP, compañía de seguros o el IPS desde el 1 de julio de 2009.

Respecto a cómo consultar si tienes acceso al beneficio, esto se puede hacer mediante el sitio web de ChileAtiende, donde hay que ingresar el RUT y la fecha de nacimiento.

A la vez, si deseas acceder al beneficio de inmediato, puedes ingresar tu ClaveÚnica y continuar con los pasos que indique la propia plataforma.

En la misma línea, es posible solicitar el Bono por Hijo con tu cédula de identidad, ya sea a través de una videollamada en la Sucursal Virtual de ChileAtiende, en una sucursal física de ChileAtiende, en una oficina de tu AFP (Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital, Provida o Uno), en la municipalidad de tu comuna, o en tu compañía de seguros.

Source Texto: La Nación
Leonardo Medina

Leonardo Medina
