Boric condena muerte de guardia en el sur y dice que encontrarán a responsables

El Mandatario dijo que “quiero que sepan que como Ejecutivo vamos a presentar una querella por homicidio, como ya anunció el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Se está investigando el carácter de los hechos para evaluar si es necesario ampliar o modificar el carácter de la querella”.

En el marco del Comité Policial de Seguridad, el Presidente Gabriel Boric condenó la fatal emboscada a dos guardias en la comuna de Victoria, Región de La Araucanía, y aseguró que cambiarán el carácter de la querella, que -por ahora- es por asociación criminal con homicidio.

El Mandatario, en su discurso en la ceremonia realizada en Lo Prado, dijo que “quiero comenzar refiriéndome al brutal e inaceptable ataque a trabajadores de una empresa en la Región de La Araucanía, en el que resultó una persona asesinada que se desempeñaba como guardia forestal”.

“Quiero que sepan que como Ejecutivo vamos a presentar una querella por homicidio, como ya anunció el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Se está investigando el carácter de los hechos para evaluar si es necesario ampliar o modificar el carácter de la querella”, agregó Boric.

El Presidente aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los responsables del ataque: “Tengan la certeza a quienes realizaron estos actos, que los vamos a perseguir a donde quiera que vayan, los vamos a encontrar y los vamos a poner ante la justicia”.

“Tal como hicimos con los que pretendieron escaparse de la cárcel en Valparaíso, tal como hicimos con el sicario de Meiggs, tal como hicimos con los asesinos de Curacaví y contra cualquiera que crea que, a través de la violencia, del delito, del narco, puede normalizar el perturbar la paz de los ciudadanos. Les decimos que no lo vamos a permitir”, enfatizó

Agregó que “mi mensaje a la ciudadanía es que acá no hay impunidad. Cuando se cometen estos delitos, Chile se une detrás de una misma causa. Y reitero, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar”.

El Mandatario además envió condolencias a la familia del guardia asesinado, “a sus compañeros de trabajo, a todos sus seres queridos, porque es una pérdida que nos duele como país”.

