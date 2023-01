Boric defendió sus dichos por situación en Perú: “He tenido un solo estándar”

El Presidente Gabriel Boric defendió la declaración que leyó en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) respecto a la crisis político-social en Perú, la cual ha dejado medio centenar de fallecidos.

“No podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar”, indicó el jefe de Estado durante el encuentro realizado en Argentina.

Además, afirmó que “con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos la democracia y los derechos humanos”.

La situación motivó el malestar de la Cancillería de Perú, que en Twitter indicó: “El vicecanciller Ignacio Higueras transmitió hoy al embajador de Chile el malestar que ha generado en el Gobierno peruano la manera irrespetuosa en la que el presidente Gabriel Boric se refirió, en su intervención en la Celac, a la presidenta de la República Dina Boluarte”.

Consultado al respecto durante su gira por la Región de Aysén, Boric respondió que “nosotros respetamos profundamente la institucionalidad del Perú y los mecanismos constitucionales del Perú y lo que yo he hecho en la Celac, en un marco de respeto, es manifestar nuestra preocupación por la violación de DDHH y el fallecimiento de más de 50 personas a la fecha en el marco de las protestas”.

“Yo tengo la tranquilidad que tanto como Presidente y como diputado he mantenido un solo estándar en esta materia y a mi me sorprende los medios y las voces chilenas que hoy salen con escándalo a criticar lo que dije en la Celac, pero sin embargo callan cuando son otros países con los cuales al Gobierno no les gusta el signo” añadió.

El Mandatario remarcó que “los derechos humanos son un avance civilizatorio y, sin importar el color político del gobierno que los vulnere, vamos a levantar la voz, sea en Chile, en el extranjero, en países donde gobierna la izquierda, la derecha o el centro”.

“Los derechos humanos están por sobre esas diferencias y eso es lo que hemos defendido y vamos a seguir defendiendo en materia internacional, poniéndonos a disposición como lo hemos hechos siempre para que mediante instancias multilaterales y respetando la voluntad soberana podamos encontrar vías de solución pacificas”, sentenció.