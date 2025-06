Boric entrega detalles de línea A del Metro: “Más calidad de vida para los chilenos”

Tras anunciarlo en la Cuenta Pública 2025, este lunes el Presidente Gabriel Boric, entregó desde Cerro Navia más detalles de la futura Línea A del Metro de Santiago que conectará de manera directa el Aeropuerto Arturo Merino Benítez con la red del tren subterráneo.



En compañía del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; la titular de Obras Públicas, Jessica López; la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo; el presidente de Metro, Guillermo Muñoz; el gerente general de Nuevo Pudahuel, Nicolás Claude; el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán; y los alcaldes de Cerro Navia, Mauro Tamayo, y de Pudahuel, Ítalo Bravo, el Jefe de Estado destacó que “estamos aquí para seguir mejorando la calidad de vida de los chilenos y chilenas”.



“Metro siempre ha sido tremendamente importante, porque quienes viven en la capital saben que el Metro es la columna vertebral del sistema de transporte público en Santiago y representa, además, lo mejor de lo público. El Metro es un servicio del cual estamos profundamente orgullosos”, aseguró.



Agregó: “Es una inversión tremenda la que se ha hecho, y es una inversión de Estado. Cada gobierno aporta con nuevos trazados. No estamos sólo frente a una obra de progreso, sino también a un nuevo nivel de intermodalidad, ya que los viajeros van a iniciar su trayecto en una estación de Metro y lo finalizarán descendiendo de un avión en otra ciudad de Chile o del mundo”.



Con una inversión de 365 millones de dólares, la futura Línea A posicionará a Santiago de Chile a la altura de ciudades como Nueva York, Atlanta, Estocolmo, Londres o Ámsterdam.



En sólo 7 minutos, conectará la futura estación ubicada en Mapocho con Huelén de la Línea 7, en Cerro Navia, con el Aeropuerto de Santiago, en la comuna de Pudahuel. Así, un viaje en transporte público desde el centro de la capital bajará de 84 a 30 minutos, un ahorro de tiempo superior al 60%.



En la actividad, el ministro Muñoz destacó que “estamos frente a un proyecto que el Presidente nos solicitó estudiar desde el primer día de mandato, necesario por la relevancia que tiene en cualquier país el conectar de manera expedita su principal terminal aéreo con la capital”.



La Línea A tendrá una extensión de 6,5 kilómetros que cruzará las autopistas Costanera Norte y Vespucio Norte. Contará con dos estaciones, una en cada comuna, con puertas de andén y accesibilidad universal, y el estándar de los vagones que actualmente circulan en la Línea 6 y Línea 3, con conducción automática, aire acondicionado y cámaras de seguridad a bordo.



Desde Cerro Navia, el Mandatario también destacó el plan que ampliará y mejorará el Aeropuerto de Santiago que, al 2050, contará con una infraestructura que le permitirá acoger el triple de movimiento actual, una capacidad para 84 millones de pasajeros al año y 125 operaciones por hora.



“Parte de lo que mencionábamos ayer y lo que trabajamos durante el año se traduce en obras concretas. Los discursos no valen nada si no se traducen en obras, en acciones. Por eso estamos acá hoy día, a la mañana siguiente de la Cuenta Pública, para dar cuenta de que lo que dijimos ayer lo estamos haciendo hoy”, afirmó el Presidente.