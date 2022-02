Boric nombra a publicista Pablo Paredes a cargo de la Secretaría de Comunicaciones del futuro gobierno

Gabriel Boric concedió una entrevista en el podcast español "La Base", conducido por el exlíder de Partido Podemos y ex vicepresidente segundo del gobierno de España, Pablo Iglesias. El futuro Mandatario sostuvo que “en Chile, en particular, hay un consenso de que no podemos seguir en la lógica de que haya esferas de la sociedad que estén completamente entregadas a las manos del mercado, en particular lo que conocemos como derechos sociales”.