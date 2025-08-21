Home Nacional "boric sobre los graves incidentes entre hinchas de independiente ..."

Boric sobre los graves incidentes entre hinchas de Independiente y la U: “Nada justifica un linchamiento”

El Mandatario sostuvo que “lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, consignó Emol. El Jefe de Estado instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde para viaje a Argentina.

Patricia Schüller Gamboa
El Presidente Gabriel Boric abordó los graves hechos registrados la noche de este miércoles entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, en el partido de vuelta entre ambos equipos por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los desmanes dejaron varios heridos, uno de ellos en riesgo vital.

Según informó Emol, el Mandatario sostuvo que “lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”.

Boric señaló que “ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías”.

Añadió que “para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”.

El Presidente remarcó: “No, nada justifica un linchamiento. Nada”, consignó Emol,.

Agregó que “le he encargado a nuestro embajador en Argentina José Antonio Viera-Gallo que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”.

ELIZALDE VIAJARÁ A ARGENTINA

Boric instruyó al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para que viaje a Argentina y se encargue de la situación de los seguidores de la Universidad de Chile que fueron linchados por los barristas de Independiente en Avellanada.

Para ello, Elizalde se reunirá con el embajador chileno José Antonio Viera-Gallo para que visite a los heridos y a los detenidos.

“Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

