Buin: amplían detención de las dos funcionarias acusadas de desviar fondos públicos

El Juzgado de Garantía de San Bernardo resolvió ampliar este miércoles la detención de Carmen Audala, jefa oficial civil de la oficina de San Bernardo, y Fabiola Esparza, jefa subrogante del Registro Civil de Buin, ambas acusadas de malversación de fondos públicos. La formalización fue postergada para este viernes 26 de septiembre, a las 10:00 horas.



Según consigna Radio Biobío, el caso se remonta al 11 de agosto, cuando se denunció el robo de una caja fuerte con supuestamente $20 millones en efectivo desde las oficinas del Registro Civil.



De acuerdo con la denuncia, una de las imputadas activó la alarma en solo 57 segundos, lo que dio paso a la llegada de Carabineros. Sin embargo, las diligencias posteriores revelaron inconsistencias en los relatos y registros de cámaras de seguridad que apuntan a una posible planificación previa del robo por parte de las funcionarias.



El fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, afirmó que ambas imputadas realizaron una “simulación de un robo, para lo cual ambas se concertaron realizando diversas acciones y luego realizaron la denuncia aparentando efectivamente que este robo habría ocurrido el día 11 de agosto de 2025”.



Respecto al monto sustraído, el fiscal Rubén Soto, de la Fiscalía Occidente, indicó que “lo que hoy día tenemos es un perjuicio que supera los 17 millones de pesos”. También confirmó que se investiga un hecho anterior vinculado al robo de $11 millones, en el que las mismas funcionarias estarían involucradas: “Debemos revisar todos sus antecedentes para llevar adelante esta investigación”.



En cuanto a la defensa, el abogado Diego Melgarejo, representante de Audala, señaló que “les puedo adelantar que no son $20 millones, es menos el monto”, según lo conversado con el Ministerio Público.



Por su parte, Pablo Aqueveque, abogado de Esparza, explicó que solicitaron la ampliación de la detención para que las imputadas puedan declarar, y agregó que su representada “es dueña de casa, ama de casa, tiene hijos pequeños, la idea es que ella pueda pasar esta investigación con una medida restrictiva mucho más pequeña”.



Ambas funcionarias permanecerán detenidas en tránsito hasta la audiencia de formalización.