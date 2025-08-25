Cadem: Kast lidera con 28% la carrera presidencial, pero Jara acorta distancia con 27%

La encuesta Cadem, cuyos resultados se difundieron este domingo, muestra que el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, logra un 28% de las preferencias (-1 punto), mientras que la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, obtiene 27%, dos más que el último estudio.



En tercer lugar se ubica la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei con 14%, mientras que Franco Parisi, del Partido de la Gente, marca un 11% (-1) y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario un 7%. Más atrás aparecen los candidatos independientes Harold Mayne-Nicholls con 2% (+1), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 1% (+1). Un 9% señaló que no votaría o no sabe por quién hacerlo.



El estudio también evaluó escenarios de segunda vuelta, donde Kast derrotaría a Jara por 44% frente a 31%, y a Matthei por 36% contra 28%. En otro cruce, Matthei superaría a Jara por 40% a 33%.



Respecto a las prioridades ciudadanas, las propuestas más valoradas son “cerrar las fronteras a la inmigración ilegal y expulsar a los inmigrantes irregulares” (42%) y “frenar el crimen organizado” (36%).



En materia parlamentaria, el Partido Republicano lidera con un 25% de respaldo, seguido por Renovación Nacional (15%), Partido Socialista (13%), UDI (11%) y Frente Amplio (11%). Además, un 20% se inclina por un candidato independiente.



Sobre la gestión del Presidente Gabriel Boric, la aprobación llegó a 30% (-2), mientras que la desaprobación se situó en 62% (-4).