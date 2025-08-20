Home Nacional "cámara aprueba proyecto que crea nuevo fondo de educación superio..."

Cámara aprueba proyecto que crea nuevo Fondo de Educación Superior

La idea de legislar obtuvo 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones, dando paso a la discusión en particular en Sala, que se mantiene en curso.

Patricia Schüller Gamboa
La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que pone el fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el sistema de Financiamiento público para la Educación Superior (FES).

Se trata de un proyecto que impulsa el Gobierno como una de sus promesas y que buscan concretar en el último año de administración.

El Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a los parlamentarios para que aprueben la iniciativa. Desde la Región de Ñuble pidió: “Desde acá, desde Coelemu, a los parlamentarios que voten con una mano en el corazón, que voten pensando en las familias que tienen deuda, que voten pensando en aquellos estudiantes que han pagado muchas veces más de tres veces de lo que les costó su carrera”, informó T13. 

¿Qué falta para sacar el FES?

Queda pendiente que se apruebe en la sala y pase a segundo trámite constitucional. Es decir, el proyecto se enviaría al Senado para pasar por comisiones, ser discutido y votado en Sala, consignó T13. . 

En la Cámara Alta, sin embargo, existe una mayoría opositora que podría frenar el avance de la iniciativa. En la Cámara Baja quienes se rechazaron el proyecto fueron diputados de derecha. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

