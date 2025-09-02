Cámara despachó al Senado proyecto que sanciona incumplimiento por no votar pero sin multas

La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de ley que sanciona el incumplimiento de la obligación de sufragar, pero sin establecer las multas.

Los diputados rechazaron por dos votos la indicación que establecía la multa de $34 mil a $206 mil. Recibió 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones.

Por lo tanto, se despacha al Senado sin multa por no sufragar y será la Cámara Alta la que deberá fijar una nueva multa.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas), autora del proyecto, cuestionó que pese a que hubo conversaciones con el Ejecutivo, el oficialismo terminó por rechazar la indicación.

“Así se rompen las confianzas, demuestra la poca capacidad de la ministra (Macarena Lobo) de poder articular a su sector y demuestra una vez más lo fragmentado que está el oficialismo”, sostuvo, consignó T13.

Añadió que “para volver a sentarse a conversar, el Gobierno y sus ministros deben dar una explicación” y que si bien están abiertos al diálogo, considera que el Ejecutivo “torpedeó” el proyecto para seguir adelante con “lo que ellos quieren y es Elizalde, el ministro, el que está siempre detrás de esta situación”.

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN) dijo que “lo que acabamos de ver el día de hoy es nuevamente una vuelta de carnero de parte del Ejecutivo, quien ha estado en conversaciones con nosotros”.

“Creemos que es triste el espectáculo que ha dado el oficialismo el día de hoy, no habiendo dado los votos que esperábamos. Pero pese a eso, sacamos el proyecto adelante y ahora está en el Senado. Al Senado le tocará entonces tocar el tema de la multa y después verlo en un tercer trámite”, agregó.