Cámaras revelan que adulta mayor desaparecida en Ñuñoa llegó hasta El Quisco: Están buscando en roqueríos

Una adulta mayor, de 69 años, desapareció el jueves 29 de mayo, por lo que su familia lleva casi dos semanas sin tener noticias de ella.

Mónica del Carmen Yáñez González reside sola en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana, y fue su sobrino junto con su hermano quienes ofrecieron detalles sobre sus últimos movimientos al programa “La Tarde es Nuestra” de Canal 13.

“El día jueves fue el último contacto que tuvimos con ella, llamándola por teléfono para saber cómo le había ido en sus exámenes médicos. Después la llamamos el jueves en la tarde, no tuvimos ninguna señal de ella. Tampoco el día viernes, el día sábado, no tuvimos ninguna respuesta en su teléfono, por lo que fuimos el día domingo a su casa para saber si es que se encontraba ahí y cuando llegamos no la encontramos”, relató el joven al programa de Canal 13.

Gracias a las grabaciones de una cámara de seguridad, se determinó que la señora Yáñez viajó desde Ñuñoa hasta El Quisco, en la Región de Valparaíso, el mismo día de su desaparición.

La Policía de Investigaciones (PDI) ya despliega un operativo de búsqueda en la costa, especialmente en los roqueríos de la costanera de El Quisco.

La subprefecto Tatiana García-Huidobro explicó a “Tu Día que” que “continuamos hoy día con las diligencias que empezaron el día viernes, hoy día estamos trabajando con caninos, también vamos a trabajar con la Armada y estamos trabajando por tierra con la Brigada de Ubicación de Personas con la finalidad de poder descartar los lugares donde la persona a lo mejor podría haber sufrido un accidente conforme a la movilidad reducida que ella presenta”.

Este lunes se confirmó que la mujer, quien padece artrosis y artritis, y presenta problemas para caminar, llegó efectivamente a El Quisco, dato que la familia desconocía hasta entonces y especulaba que podría haberse desplazado en autobús.

En su juventud, vivió en El Quisco junto a su exmarido, razón por la cual la familia supone que decidió dirigirse nuevamente a esa zona.

Salió de su hogar sin su teléfono celular ni documentos, portando únicamente dinero en efectivo, según investigaciones preliminares de la PDI.

Las imágenes captadas en El Quisco corresponden al mismo día de su desaparición, es decir, el jueves 29 de mayo.

En el matinal “Tu Día”, el periodista Ignacio Oliva recogió información proporcionada por los parientes de la señora Yáñez González acerca de su historial personal.

Hace más de 25 años, habría tenido episodios en los que intentó atentar contra su vida, relató la familia al canal.

Debido a la enfermedad que sufre, que limita su movilidad, ella creía que podía “ser un cacho”.