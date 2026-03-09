Cambio de mando en el Ejército: Iturriaga le entregó el liderazgo a Varela y remarcó que “no todo ha sido exitoso” en su gestión

En la Escuela Militar se realizó este lunes la ceremonia de cambio de mando del Ejército, ocasión en que el general Javier Iturriaga le entregó el liderazgo de la institución al general Pedro Varela Sabando, quien se transforma en el nuevo comandante en jefe.

De esta manera, Iturriaga puso término a cuatro años de gestión y ahora su sucesor tendrá la misma responsabilidad hasta el 2030.



Según consignó Emol, tras agradecer a los presentes y resaltar logros de la institución, Iturriaga, que ahora pasa a retiro, en su discurso de despedida habló de los problemas que hubo durante su gestión.

“Sin embargo, no todo ha sido exitoso. Y para no recurrir nuevamente a los mismos errores, a veces de trágicas consecuencias, debemos enfrentar estos temas con decisión y madurez profesional”.

“Me refiero a momentos complejos y particularmente dolorosos”

Añadió que “me refiero a momentos complejos y particularmente dolorosos, pues significaron en algunos casos la pérdida de la vida de un camarada, que deseo hoy recordar en este mensaje, reiterando nuestro afecto sincero a sus familias”.



Remarcó que “existen también otros hechos lamentables que han afectado a la institución, y es momento oportuno para reafirmar que siendo nuestra profesión evidentemente vocacional, sustentan solos principios y valores, y es por ello que conductas que contravengan nuestro derecho militar, que se aparten del deber ser o que derechamente constituyan derechos inaceptables”.

Iturriaga puso énfasis en que “junto con afectadas las imágenes de la institución, lesionan la confianza que el país ha depositado a su ejército, lo que constituye una debilidad y una traición hacia la inmensa mayoría de los integrantes de la institución que cumplen diariamente sus obligaciones con admiración y vocación de servicio”, consignó Emol.

Cerró con que “enfrentar las concesiones como tuvieran apariencia es una responsabilidad y un deber de todos los integrantes del ejército, pero particularmente de los majos de todos los niveles



El Presidente Gabriel Boric participó de la ceremonia, al igual que el Mandatario electo, José Antonio Kast.