Campillai: “Boric no cumplió sus compromisos con víctimas del estallido”

Durante la administración del Presidente Gabriel Boric se han concretado dos promesas en torno a imputados y víctimas del estallido social de octubre de 2019. Se retiraron las querellas por Ley de Seguridad del Estado y se indultó a trece personas que habían sido condenadas por hechos ocurridos en el marco de las manifestaciones.



Según consignó La Tercera, organizaciones han asegurado que para quienes sufrieron los efectos del accionar de agentes del Estado, no han existido respuestas contundentes, pese a que tanto en el programa de gobierno como en sus cuentas públicas ha mencionado compromisos en esa línea.



La senadora Fabiola Campillai, quien quedó ciega tras el disparo de una lacrimógena, manifestó que “el Presidente no cumplió ninguno de sus compromisos con las víctimas y sobrevivientes del estallido”.



En esta línea, recordó que, durante la campaña de segunda vuelta, Boric pidió reunirse con personas que se habían visto afectadas por el actuar de agentes del Estado durante el estallido social.



“Nos encontramos en una casa en San Miguel: estábamos Gustavo Gatica, otras víctimas y yo. En ese espacio solicitó nuestro apoyo como sobrevivientes y se comprometió con la justicia, con una Comisión de Verdad y con una ley de reparación”, detalló Campillai.



La parlamentaria mencionó que “con ese acuerdo realizamos una conferencia de prensa el 6 de diciembre de 2021. Luego, el 10 de diciembre, Boric hizo público su compromiso. Hicimos campaña. Fue electo Presidente”.



“Ya en el Gobierno, y bajo la subsecretaría de Haydee Oberreuter, el Presidente mandató la creación de una Mesa de Reparación Integral, presidida por la subsecretaria y por mí. Luego de casi un año de trabajo en todo el país, esta mesa elaboró el informe Propuestas y Recomendaciones para una Reparación Integral, que fue entregado en marzo de 2023 al Ejecutivo. Sin embargo, Boric decidió no hacer un acto oficial de recepción del informe, no han concluido el catastro y, por el contrario, removió del cargo a Haydee Oberreuter”, lamentó.



Además, comentó que en octubre del año pasado se avanzó en la creación de la “Mesa de DDHH por una Vida Digna” y se elaboró el Proyecto de Ley de Reparación Integral, que incluye una Comisión de Verdad, el cual expresa que “lamentablemente” requiere del patrocinio del Ejecutivo.



“Fuimos recibidos en La Moneda y nos aseguraron que el Presidente revisaría el documento. Al día siguiente, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente Boric se comprometió públicamente a responder en enero. Cuando llegó esa fecha, no hubo respuesta”, dijo.



“El Presidente envió a su equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos a pedirnos una semana más ‘para reflexionar’. En marzo intentaron retomar algunas reuniones, pero siempre en carácter informal, sin respetar la palabra dada por el Mandatario. Estamos en junio y no ha llegado respuesta”, relató.