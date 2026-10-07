Canciller responde a Judd por Estrecho de Magallanes: “No necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía”

El canciller Francisco Pérez Mackenna respondió a las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien puso condiciones para que su país respalde una presunta defensa de la zona austral chilena.

“Siempre vamos a ser muy firmes con la soberanía (de Chile) porque tenemos una relación que va más allá de lo comercial. Y si queremos que esa relación continúe, si quieren los recursos que tenemos para combatir el crimen organizado, si quieren un país que ayude a proteger su derecho al libre tránsito, si quieren todas esas cosas, entonces van a tener que trabajar con nosotros en las cosas que son importantes para nosotros“, expuso este miércoles Judd en un evento por el Día del Comercio Global, según consignó 24Horas.

“Si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, si quieren todas esas cosas, entonces también tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros”, añadió.

Ante esto, el canciller sostuvo: “Lo he reiterado en varias ocasiones, el Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía. Así lo hemos venido haciendo por 200 años, eso quiero transmitirle al pueblo de Chile, estamos aquí para defender nuestra soberanía y lo vamos a hacer siempre”.

Consultado sobre si el Gobierno hará un llamado de atención a Judd, manifestó: “Es algo que vamos a tener que evaluar, evaluar cuál va a ser nuestra reacción respecto a sus declaraciones, no descarto nada hasta que no termine la evaluación”, consignó el medio citado.

En el mismo tono, respecto a si esto pone a Chile es una situación de dependencia, Pérez sentenció: “No somos el patio trasero de nadie”.