Carabineros impide a balazos robo a distribuidora de cigarrillos en San Joaquín

Durante un patrullaje preventivo, Carabineros detectó un vehículo Mercedes Benz que circulaba con sus placas patentes cubiertas con mascarillas. Al aproximarse, dos individuos descendieron del automóvil, uno portaba un arma de fuego y se enfrentó a los funcionarios, mientras el otro tomó por la espalda a un trabajador de la empresa Chiletabacos que se encontraba en el lugar.

Durante un patrullaje preventivo en calle Haydn, en la comuna de San Joaquín, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros detectó un vehículo Mercedes Benz que circulaba con sus placas patentes cubiertas con mascarillas.

Al aproximarse, dos individuos descendieron del automóvil, uno portaba un arma de fuego y se enfrentó a los funcionarios, mientras el otro tomó por la espalda a un trabajador de la empresa Chiletabacos que se encontraba en el lugar.

Ante el ataque, el personal policial se identificó y repelió los disparos efectuados por los antisociales. “Carabineros logró frustrar a balazos el robo a una camioneta distribuidora de cigarrillos en la comuna de San Joaquín, logrando la detención de dos sospechosos”, informó la institución.

Durante el intercambio, uno de los sujetos recibió tres impactos de bala en la pierna y fue trasladado al SAPU del sector, donde permanece en condición estable bajo atención médica. El segundo implicado fue reducido en el sitio del suceso y ambos quedaron a disposición de la justicia.

En el procedimiento, Carabineros recuperó el vehículo utilizado por los involucrados, encontrando en su interior un inhibidor de señal y armamento con munición. Estos elementos fueron incautados como evidencia.

Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

