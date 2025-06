Carter: “Cuando ganemos las elecciones la izquierda volverá a la calle”

Rodolfo Carter retomó su vida pública al incorporarse este jueves al equipo de seguridad del comando del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, a quien calificó como la persona más idónea para dirigir al país.



En diálogo con T13 Radio, el exalcalde de La Florida recordó su salida de Chile Vamos. “Si yo me hubiese ido el día miércoles siguiente a la caída de las primarias, habrían dicho ‘es un picado’, otros van a decir que ‘se sube ahora porque a Kast le está yendo bien en las encuestas’. Tienen todo el derecho a pensar lo que quieran”.



“Yo sé cuál es la verdad, mi familia sabe cuál es la verdad, vivimos un momento de harta tristeza posterior a lo de la primaria. Fue muy decepcionante la forma en que eso terminó, más allá de que no hubiera, esta comedia de equivocaciones, que sí o que no, el desfile de nombres, fue muy triste”, dijo.



“Pero es una página que está cerrada y era súper conveniente, lo hablamos con José Antonio, dejar pasar un par de semanas después de esa decisión de Chile Vamos, justamente para evitar el comentario del picado. Estoy con mucha tranquilidad, porque en esta página nueva, que así lo siento, está llena de desafíos de futuro mucho más que recuerdos del pasado”, reflexionó Carter.



El nuevo fichaje del comando de Kast se refirió al equipo de seguridad y planteó que “son mucho más que un uniforme, son personas con una gran experiencia que está disponible para esta cruzada de recuperar Chile. Ahora, usted verá siempre, y especialmente en la izquierda, la izquierda todo lo va a encontrar malo”.



“Y es evidente que cuando ganemos el Gobierno va a volver a la calle y van a ser los “zorrones violentos” que han sido siempre, van a estar con un caramel macchiato en una mano y con una piedra en la otra. Eso ya lo sabemos. No vamos a convencerlos de que el mundo es distinto”, agregó.



Respecto al revuelo provocado por las declaraciones del economista Óscar Landerretche, integrante del comando de Carolina Tohá, en contra del Frente Amplio y el PC, Carter sostuvo que “el Frente Amplio, ni hablar el Partido Comunista, son marxistas con un teléfono celular de un millón de pesos en la mano”.



“Pero siguen creyendo en las mismas cabezas de pescado, que es el uso de la violencia, la rebelión contra un sistema democrático, que este sistema capitalista repugnante, que ahora descubrieron que les gusta tanto, porque no se bajaron nunca los sueldos, siguieron gozando de todos los privilegios, pero van a volver con el mismo discurso”, finalizó.