Carter se suma a campaña de Kast: “Hoy empiezo a escribir una nueva página en mi vida”

Luego de un gran periodo de incertidumbre, el exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter (ex UDI), anunció la mañana de este miércoles su arribo al Partido Republicano, para ser parte de la campaña presidencial de José Anotnio Kast.



“Hoy empiezo a escribir una nueva página en mi vida, al igual que tú, que quieres una nueva página para Chile, una nueva página para nuestras familias”, dijo Carter en un video difundido en redes sociales, en el que aparece junto al candidato.



“Por eso me incorporo con alegría y esperanza a la campaña de José Antonio Kast. Porque esta elección no se trata solo de elegir un presidente, se trata de recuperar Chile, de ser un Chile nuevo donde la libertad y la seguridad sean esenciales”, añadió Carter.



El exalcalde indicó que “yo sueño que cuando celebremos ese 18 de septiembre de 2029 y el presidente Kast esté terminando su periodo, le podamos decir a los chilenos que pueden volver tranquilos a sus casas, sin miedo a los secuestros, sin miedo a los baleos”.



La llegada de Carter al Partido Republicano ocurre luego de que se descartara la primaria de Chile Vamos, donde el exjefe comunal buscaba participar con Evelyn Matthei, de cara a la carrera presidencial.