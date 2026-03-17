Casa en Barrio Yungay donde vivió el expresidente Boric está a la venta por más de $830 millones

La casa donde residió el expresidente Gabriel Boric durante parte de su mandato fue puesta a la venta en el Barrio Yungay, en Santiago. Actualmente, la propiedad figura en una publicación de la inmobiliaria La Cocina Propiedades.

El inmueble está ubicado en el pasaje Huérfanos, entre Libertad y Esperanza, y corresponde a una casona patrimonial remodelada. En concreto, posee 440 m² construidos en un terreno de 500 m².

En total, la vivienda cuenta con 12 dormitorios y 9 baños, distribuidos en dos unidades integradas. Además, ambas tienen accesos independientes, aunque están conectadas internamente.

El valor de venta alcanza las 21.000 UF, lo que equivale a cerca de $836 millones. Asimismo, existe la opción de arriendo por 120 UF mensuales, es decir, aproximadamente $4,7 millones.

Durante más de tres años, el inmueble fue habitado por el entonces mandatario junto a su expareja Irina Karamanos. En ese período, funcionó como su residencia principal en Santiago.

La propiedad se compone de dos casas unidas mediante un montacargas que conecta sus niveles. De esta forma, se facilita el desplazamiento entre los distintos pisos.

Características y antecedentes del inmueble

En el primer piso hay seis dormitorios —dos en suite—, además de cuatro baños, cocina independiente, caldera y patios interiores. Por lo tanto, se trata de un espacio amplio y funcional.

Por su parte, el segundo nivel dispone de seis dormitorios, con posibilidad de sumar un séptimo. A esto se agregan cinco baños, otra cocina independiente y acceso a una terraza en la azotea.

Según el Servicio de Impuestos Internos, el avalúo fiscal alcanza los $162.691.271. Asimismo, no presenta deudas por contribuciones ante la Tesorería General de la República.

En cuanto a contribuciones, el pago bordea los $235 mil. Este monto corresponde a la carga periódica del inmueble.

De acuerdo con el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, el actual propietario, Iván Rodríguez, adquirió la casona en 2017 por 10.677 UF. En comparación, el valor actual más que duplica esa cifra.

Revisa las imágenes de la casa

(La Cocina Propiedades)

(La Cocina Propiedades)