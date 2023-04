Casinos Enjoy y Dreams anunciaron fin de acuerdo de fusión

Enjoy y Dreams anunciaron el fin de su acuerdo de fusión, luego de haber pactado su integración en enero de 2022.



Para que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) diera el visto bueno a la operación que uniría a las dos grandes empresas de casinos esta debía contar con una serie de requisitos, lo que debían cumplir antes o el mismo 13 de julio de este año.



Sin embargo, dentro de las compañías se barajaba lo difícil que resultaría que la autoridad antimonopolios autorizara la maniobra considerando que desde enero de 2022 se investiga una posible colusión entre Enjoy, Dreams y Marina del Sol, lo que incluso provocó allanamientos en viviendas de ejecutivos en agosto pasado.



El caso escaló hace algunos días, luego de que el expresidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, se acogiera a delación compensada ante la FNE y asegurara que existió una coordinación entre los actores para ganar licitaciones.



Este martes, la decisión de no pactar fue comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y Dreams señaló que “las partes han acordado poner término al merger agreement conforme a sus estipulaciones y no perseverar en la operación”.



En tanto, Enjoy indicó al ente regulador que “a esta fecha no es posible determinar los efectos que lo informado pudiere tener sobre los activos, pasivos o resultados de Enjoy. Enjoy mantendrá a vuestra Comisión debidamente informada de todo desarrollo relevante que se produzca en relación a los hechos que revela”.



Asimismo, mediante un comunicado explicaron que la compañía “se enfocará ahora en una nueva etapa de desarrollo, con planes de largo plazo orientados a generar nuevas experiencias para los clientes, consolidar un modelo operacional eficiente de todas las unidades de negocio y aportar a las comunidades regionales”.



“Tras 48 años de operación en el mercado, Enjoy trabaja con plena convicción para convertirse en actor relevante de su negocio en Latinoamérica. En este contexto, un foco especial estará en el negocio online ya lanzado en Brasil y respecto del cual espera una pronta discusión y aprobación de la ley para permitir ofrecerlo en Chile”, acotaron.



Hasta antes de la pandemia de Covid-19, Enjoy y Dreams conformaban el 76,4% de los ingresos brutos de la industria de casinos en Chile, así como el 58% de los permisos de operación.