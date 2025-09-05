Cerca de 200 personas realizaron ataque contra comisaría en Huechuraba: hay una joven de 18 años detenida

Un violento incidente se produjo la noche de este jueves en la población La Pincoya, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana.

Según la información proporcionada por Carabineros, se registraron disturbios en las inmediaciones de la 54º Comisaría de la comuna, en la antesala de una nueva conmemoración del 11 de septiembre.

De acuerdo con el Ministerio Público, cerca de 200 personas atacaron a funcionarios policiales con objetos contundentes, además de escucharse disparos en medio de los incidentes, recogió t13.

El fiscal Felipe Olivari indicó que “había un grupo de cerca de 200 personas lanzando piedras y botellas de vidrio contra Carabineros, además de escucharse disparos. El personal policial concurrió al lugar para intentar apaciguar estas manifestaciones”.

Personal de Control de Orden Público de Carabineros acudió al lugar para controlar la situación, lo que finalmente se logró cerca de las 3:00 horas de la madrugada.

Como resultado de los hechos, se detuvo a una joven de 18 años sorprendida portando botellas y elementos contundentes.

Un carro policial terminó con daños significativos tras ser impactado por los objetos lanzados por los manifestantes.