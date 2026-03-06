Cinco bares after office imperdibles si no sabes qué hacer en Santiago este viernes

Cuando termina la jornada laboral y las pantallas se apagan, muchos salen a buscar un after office. Pero entre el cansancio y la indecisión del grupo, suele aparecer la misma pregunta: qué hacer en Santiago y dónde ir a tomar algo después de la pega.

Para facilitar la elección, armamos una ruta con cinco lugares para ir a brindar. El recorrido incluye terrazas mediterráneas, casonas patrimoniales, bares temáticos con consolas de videojuegos y cervecerías urbanas. Opciones distintas para juntarse, tomar algo y empezar el fin de semana.

Qué hacer en Santiago para una verdadera tarde de desestrés con videojuegos

Insert Coin

Considerado como uno de los pioneros de bares y restaurantes temáticos en la capital, Insert Coin abrió sus puertas en 2013 y es perfecto para terminar la tarde después de un largo día de trabajo.

El local ofrece la combinación perfecta para desconectarse de la rutina, disponiendo en sus mesas de una amplia variedad de consolas, sean las clases de Nintendo como la SNES o la Nintendo 64, o PlayStation con la PS4 y PS5, o consolas Xbox como la serie S, además de arcades para los más nostálgicos.

La experiencia inmersiva va mucho más allá de las pantallas, ya que tanto su carta de comida como su coctelería de autor están completamente tematizadas con personajes y sagas icónicas del mundo de los videojuegos, destacando tragos y preparaciones inspiradas en The Legend of Zelda, Metal Gear, Kirby y Pokémon.

Para armar el panorama de esta tarde, cuentan con dos ubicaciones estratégicas: una casona en José Domingo Cañas 2306, en Ñuñoa, y su clásica sede en Cirujano Guzmán 39, en Providencia.

Sabor a bohemia en Lastarria y Providencia

Bar Liguria

Con su inconfundible estética vintage, muros cubiertos de objetos que rescatan la memoria gráfica chilena y sus icónicos garzones de oficio, este local se consagra como la postal definitiva de la bohemia santiaguina.

Si al apagar el computador te preguntas qué hacer en Santiago para desconectar con buen ambiente y cultura popular, sus salones ofrecen el refugio perfecto para celebrar el fin de la semana laboral.

Esa atmósfera cálida y festiva se mantiene intacta sin importar qué sucursal elijas para iniciar la tarde: ya sea en su imponente casona de Merced 298, en pleno Barrio Lastarria, o en sus tradicionales sedes de Av. Providencia 1353 y Av. Luis Thayer Ojeda 019.

Aquí, la gran protagonista de las mesas es la jarra de borgoña, preparada con frutillas al punto justo, que puedes acompañar con refrescantes sangrías y lo mejor de la coctelería criolla. Para coronar el brindis, su cocina brilla con clásicos contundentes como la carne mechada con tallarines o sus inconfundibles sándwiches en marraqueta crujiente.

Qué hacer en Santiago para los fans de la piscola y comida criolla

Ciro’s bar

Con 60 años de tradición, Ciro’s mantiene intacta la receta de su éxito, convirtiéndose en el refugio ideal para quienes salen de la oficina en el sector oriente.

Ubicado en Isidora Goyenechea 2971, a pasos del metro Tobalaba. Su barra destaca por una cuidada oferta de etiquetas de alta gama para los paladares más exigentes, incluyendo destilados como Espíritu de Los Andes (40°) y el icónico Horcón Quemado, disponible en sus versiones de 35° y 40° con años de guarda.

El local brilla también con su famosa Jarra de Borgoña pensada para compartir, una mezcla perfecta de vino tinto, pisco, frutillas y syrup, además de mantener disponible su mítico Cola de Mono durante todo el año, sin importar la temporada.

Para el maridaje de este merecido after office, la carta se centra en sabores chilenos contundentes, donde destacan opciones imbatibles para acompañar el brindis como los crudos y tártaros de filete, o el reconfortante y tradicional caldo de tronco.

Cocina mediterránea en Barrio Italia

Carrer Nou

Si buscas qué hacer en Santiago para sacudirte el estrés laboral y dar por inaugurado el fin de semana, este rincón ubicado en Miguel Claro 1802, Providencia, ofrece el escape perfecto.

Su amplia terraza de estilo relajado y su barra siempre animada invitan a disfrutar de una auténtica experiencia de tapeo y cocina española, ideal para recorrer el barrio patrimonial apenas sales de la oficina.

La barra destaca con tragos infalibles como un sour potente, el clásico Spritz o un Ramazzotti bien helado.

Y para que el maridaje esté a la altura de este after office, su cocina brilla con platos excepcionales como el congrio a la plancha con espárragos, romesco y gremolata, una combinación fresca y sabrosa que sella con broche de oro este panorama.

Qué hacer en Santiago para una tarde de una buena cerveza artesanal

El Honesto Mike

Este local de inconfundible espíritu punky te espera con más de 20 variedades de schop rotativo. La fórmula es simple pero infalible: música fuerte, cervezas bien frías y un ambiente urbano que te desconecta al instante de la oficina.

Para que nadie se quede sin su merecido after office, cuentan con tres sucursales estratégicas repartidas por la ciudad: las encuentras en Los Leones 96, Padre Luis de Valdivia 338 (Barrio Lastarria) y Vitacura 4607.

Y como no hay buena cerveza sin un buen bajón, la especialidad indiscutida de la casa son sus famosas hamburguesas. Inmensas y perfectamente sazonadas, brillando en la carta su más reciente creación, la monstruosa Sherminator: una burger que no escatima en sabor con su triple cheddar, doble tocino y hot honey.