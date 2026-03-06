Home Nacional "cinco jóvenes detenidos por muerte de sujeto en confuso incidente..."

Cinco jóvenes detenidos por muerte de sujeto en confuso incidente en multicancha de La Pintana

El comisario de la PDI, Rodrigo Gana, explicó que “un grupo de personas se encontraba realizando deportes en una multicancha, llegó la víctima a bordo de una bicicleta en un estado alterado y empezó a tener conflicto con las personas”.

Eduardo Córdova
Cinco jóvenes fueron detenidos tras la muerte de un hombre en una multicancha de la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana. El caso aún está siendo investigado por la policía.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves en un recinto deportivo ubicado en Batallón Chacabuco con La Juanita. Hasta ese lugar llegó la víctima, un ciudadano chileno de 35 años.

El detective añadió que “la víctima ingresó al galpón donde ellos guardaban elementos deportivos y empezó a lanzárselos, tras lo cual las personas lo redujeron y en esa reducción él fallece en el lugar”.

Asimismo, el funcionario indicó que “se están evaluando las hipótesis que podrían haber gatillado la muerte de la víctima”. Por ello, será clave contar con los informes del Servicio Médico Legal.

Los peritajes permitirán establecer con precisión la causa de muerte. La investigación continúa en desarrollo.

Además, la policía informó que no se observaron lesiones visibles en el cuerpo de la víctima. También se realizarán exámenes para detectar un eventual consumo de drogas.

Finalmente, cinco jóvenes de entre 18 y 28 años fueron detenidos por su presunta participación en el hecho. Todos pasarán a control de detención durante la tarde de este viernes.

