Colina eligió a la mejor empanada en concurso de Fiestas Patrias

En el marco de las celebraciones del Mes de la Patria, Colina Emprende organizó el concurso digital “La Mejor Empanada de Colina”, con el objetivo de destacar el sabor y la tradición de los emprendedores gastronómicos de la comuna.

La iniciativa se realizó el 3 de septiembre a través de las plataformas digitales de Colina Emprende, logrando amplia participación de vecinos y vecinas que recomendaron sus locales favoritos, desde la clásica empanada de pino hasta versiones innovadoras, incluida la opción vegana.

Tras una reñida competencia con más de diez emprendimientos nominados, el primer lugar fue para “Manso Pollo”, con 63 menciones. El emprendimiento liderado por Pamela Cáceres, ubicado en Fontt 272, se coronó como la mejor empanada de la comuna.

El segundo puesto recayó en “Los Nogales”, de Bernardo Hernández, en Camino Las Encinas N°5, con 56 menciones; mientras que el tercer lugar fue para “Amasando Delicias”, de Nancy Riveros, en Camino Lo Seco 694, que obtuvo 34 menciones.

El reconocimiento también incluyó menciones especiales a locales como El Sello Gourmet, Empanadas Los Tatas, Rincón de la Fontt y Las Hermanas de Chicureo. Los resultados fueron anunciados el jueves 11 de septiembre en un live de Colina Emprende, con la participación de emprendedores, vecinos y autoridades locales.

La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela Ahumada, destacó la relevancia de esta instancia:

“Con este concurso quisimos poner en valor no solo la tradición de la empanada en Fiestas Patrias, sino también el esfuerzo de nuestros emprendedores, que son un motor clave para la identidad y el desarrollo económico de Colina. Nos enorgullece ver cómo la comunidad apoya y reconoce su trabajo”, señaló.

El certamen buscó celebrar las tradiciones patrias y al mismo tiempo entregar mayor visibilidad a los emprendedores locales, fortaleciendo así el ecosistema económico de la comuna.