Colombiano que amenazó a gendarme en exPenitenciaría tenía orden de expulsión

De acuerdo con los antecedentes, Bryan Ibarguen, quien se encuentra en situación migratoria irregular y con orden de expulsión, habría realizado esta acción por encargo.

Un ciudadano colombiano, identificado como Bryan Ibarguen, fue detenido por colocar una corona de flores en el frontis de la exPenitenciaría, acompañada de un mensaje amenazante dirigido a un coronel de Gendarmería que cumple funciones en ese recinto penal.

El hecho se registró cerca de las 18:30 horas del 26 de septiembre.

Según los investigadores, el ciudadano extranjero no actuó solo, sino que llegó al lugar junto a otros dos sujetos que aún no han sido identificados.

El arresto fue concretado por la Brigada de Investigaciones Policiales (Bipe), y este martes, pasado el mediodía, el imputado fue formalizado en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de amenaza a gendarmes en el ejercicio de sus funciones, quedando finalmente en prisión preventiva.

