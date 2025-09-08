Comando de Jara destaca balance de gira y adelanta nuevos anuncios en salud

En la antesala del primer debate presidencial que este miércoles 10 de septiembre será transmitido por Chilevisión, las vocerías del comando de Jeannette Jara entregaron un positivo balance de la gira “Jeannette Jara se mueve por Chile”.



Según informaron, el despliegue ha incluido 12 regiones del país y durante los próximos días recorrerá las regiones de Los Ríos, La Araucanía, Coquimbo y Metropolitana.



La senadora Alejandra Sepúlveda (Ind.), vocera del comando de Jeannette Jara, destacó el positivo recibimiento que ha tenido la candidata en las regiones y el valor de la interacción directa con la ciudadanía.



“Queremos hacer un balance absolutamente positivo de las visitas que ha realizado nuestra candidata. Lo más importante de esta gira ha sido la posibilidad de escuchar a los chilenos y chilenas sobre sus principales dificultades: el alto costo de la vida y las pensiones. Estos temas, que ella ha liderado en su trayectoria, serán centrales en las propuestas que está construyendo junto a la ciudadanía”, dijo Sepúlveda.



La senadora adelantó que las propuestas recogidas durante la gira se integrarán al programa de gobierno que la candidata presentará en las próximas semanas.



Por su parte, el diputado Tomás Hirsch (AH), también vocero del comando, subrayó la relevancia del debate presidencial que se realizará esta semana: “Estos debates permiten confrontar ideas y miradas de país. Jeannette Jara va a dar cuenta de lo que ha recogido en su recorrido por Chile: las inquietudes, propuestas y preocupaciones de la ciudadanía”.



“Al mismo tiempo (el debate), será una oportunidad para que el candidato Kast explique por qué quiere retroceder en un acuerdo transversal que permitió aumentar las pensiones, lo que significaría una pérdida de casi 80 mil pesos mensuales para los jubilados. También deberá dar explicaciones por el uso de bots y trolls para manipular y desinformar, tal como lo hemos visto en los últimos días”, añadió Hirsch.



Consultado por la razones del descenso de José Antonio Kast en la encuesta Criteria, Hirsch afirmó que “la gente se está dando cuenta” de lo que implica la candidatura de Kast.



“Entre querer reducir las pensiones, entre manejar esta red ilícita de bots y entre el nepotismo instalando a su propio hijo en el Congreso, claramente la gente se da cuenta que hay alguien ahí que no está dedicado a buscar mejorar las condiciones de vida de las familias chilenas”, señaló.



Sepúlveda agregó también que, tras el anuncio de los programas “Remedios Ya” y “Remedio para tu bolsillo”, en los próximos días la candidata dará a conocer nuevas medidas en salud, especialmente dirigidas a las mujeres, que marcarán diferencia con las demás candidaturas.



“Nuestra candidata presentará un anuncio muy esperado para las mujeres, que apunta a mejorar la vida cotidiana y a entregar nuevas tecnologías e instrumentos para su bienestar”, cerró.



Durante la semana pasada, el comando de Jara ya había anunciado el programa “RemediosYa!” que propone remedios gratis directamente a la casa de personas mayores y enfermos crónicos, incluso en zonas apartadas. Por su parte, con la medida “Remedio para tu bolsillo” buscan regular los precios de los medicamentos esenciales, reduciendo al menos un 10% el gasto familiar, implicando además de un ahorro de 120 mil millones vía Cenabast.



Por último, debido al mal tiempo en la zona sur, la candidata oficialista suspendió sus actividades en Temuco y Valdivia.



La senadora Sepúlveda explicó que, tras la suspensión de hoy, “nos falta Los ríos, La Araucanía, Coquimbo, Región Metropolitana, en donde estamos reagendando, estamos buscando bien las nuevas fechas, porque el clima dice otra cosa y a la candidata le gusta estar en lugares extensos, en donde la gente pueda interactuar y hemos tenido problemas climáticos”.