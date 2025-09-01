Home DATO ÚTIL "comienza a regir el aumento de la pgu a $250.000: ¿quiénes tendrá..."

Comienza a regir el aumento de la PGU a $250.000: ¿Quiénes tendrán acceso al nuevo monto?

El alza, que se produce gracias a la aprobación de la Reforma de Pensiones, se aplicará en tres etapas, de acuerdo a la edad de las personas beneficiarias.

Leonardo Medina
A partir del presente mes de septiembre, miles de adultos mayores se verán beneficiados con el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), aporte cuyo monto subirá de $224.000 a $250.000 para cierto grupo de personas. 

Esta alza se produce gracias a la aprobación el pasado mes de enero de la Reforma de Pensiones, y el incremento se aplicará en tres etapas, de acuerdo a la edad de las personas beneficiarias.

De esta forma, los primeros adultos mayores que tendrán acceso al aumento desde este mes, son todos los pensionados de 82 años o más. 

En tanto, si cumples 82 años entre octubre de 2025 y agosto de 2026, tendrás derecho al incremento desde el mes de tu cumpleaños.

Posteriormente, el alza se implementará de manera progresiva en los próximos dos años, según los siguientes grupos por edad: 

  • Septiembre de 2026: Aumenta para personas de 75 años o más.
  • Septiembre de 2027: Aumenta para personas de 65 años o más.

Por su parte, y sin importar su edad, también tienen acceso al aumento desde el presente mes de septiembre los beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), o del Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI). 

Además, tal como indica el sitio web de ChileAtiende, si recibes una pensión de gracia o por leyes de reparación, y tienes 82 años o más, también se puede solicitar el aumento, proceso en donde las postulaciones comenzaron el pasado mes de junio.

Leonardo Medina

Leonardo Medina
