Cómo llegar a la Carretera Austral: guía completa para explorar uno de los grandes lugares turísticos de Chile

Descubre las rutas más claras y actualizadas para llegar a la Carretera Austral, uno de los grandes lugares turísticos de Chile, ya sea por aire, mar o tierra. Una guía completa para planificar tu viaje por la Patagonia.

Eduardo Córdova
La Carretera Austral es uno de los caminos más espectaculares del país y un emblema entre los lugares turísticos de Chile.

Con más de 1.200 km de montañas, fiordos, glaciares, parques nacionales y pueblos remotos, llegar a esta ruta requiere planificación.

Aquí te explico todas las alternativas para acceder a su extremo norte, centro y sur.

Acceso norte: entrada a la Carretera Austral desde Puerto Montt, puerta a los grandes lugares turísticos de Chile

Puerto Montt es el punto oficial donde comienza la Ruta 7.

Cómo llegar:

  • En avión: vuelos diarios desde Santiago al Aeropuerto El Tepual (PMC).
  • En bus: múltiples servicios desde Santiago y ciudades del sur.
  • En auto: basta seguir la Ruta 5 hasta Puerto Montt.

Desde allí se inicia el tramo que combina carretera y transbordadores hacia Caleta La Arena, Hornopirén y Caleta Gonzalo.

Acceso marítimo: ferry a Chaitén para entrar directamente a uno de los más icónicos lugares turísticos de Chile

Esta alternativa permite avanzar rápidamente hacia el tramo norte de la Carretera Austral.

Cómo llegar:

  • Tomar el ferry desde Puerto Montt a Chaitén, un viaje de entre 6 y 10 horas según la naviera.
  • Una vez en Chaitén, ya estás sobre la Carretera Austral, listo para recorrer sectores como Parque Pumalín o Futaleufú.

Acceso central por Balmaceda y Coyhaique, el corazón natural de los grandes lugares turísticos de Chile

Este es el acceso más práctico para conocer la zona media de la Carretera Austral.

Cómo llegar:

  • En avión: vuelos diarios al Aeropuerto Balmaceda (BBA).
  • Desde Balmaceda, la Ruta 7 conecta con Coyhaique y se abre hacia el norte (Puyuhuapi, Queulat) o al sur (Puerto Río Tranquilo, Cochrane).

Es una entrada ideal para visitar lugares emblemáticos como las Capillas de Mármol o el Cerro Castillo.

Acceso desde Argentina hacia los tramos conectados con los lugares turísticos de Chile

Muchos viajeros cruzan desde la Patagonia argentina para incorporarse directamente a la Carretera Austral.

Cómo llegar:

  • Por Futaleufú: conecta con Chaitén y el Parque Pumalín.
  • Por Chile Chico/Los Antiguos: acceso al Lago General Carrera y Puerto Río Tranquilo.
  • Por Paso Roballos: ruta hacia Cochrane en la zona sur de Aysén.

Cada paso fronterizo lleva a zonas donde se concentran algunos de los paisajes más reconocidos del sur de Chile.

Vista de la Carretera Austral (Ruta 7), que es una carretera chilena que se encuentra en la zona sur-austral de Chile.

Consejos esenciales para recorrer la Carretera Austral

  • Reserva transbordadores con anticipación, sobre todo Hornopirén–Caleta Gonzalo.
  • Considera un vehículo 4×4 si viajas fuera del verano.
  • Carga combustible siempre que puedas: las estaciones son escasas.
  • Lleva efectivo, ya que no todas las localidades cuentan con cajeros.
  • Revisa el estado de la ruta en invierno, cuando pueden ocurrir cortes o nevadas.

La Carretera Austral es uno de los Lugares turísticos de Chile más impresionantes y remotos. Llegar puede requerir vuelos, ferries o viajes largos por carretera, pero el esfuerzo se ve recompensado con algunos de los paisajes más hermosos del país. Con la planificación adecuada, esta aventura se convierte en un recorrido inolvidable.

Lugares turísticos de Chile: revisa la guía definitiva de los mejores destinos y consejos
18
