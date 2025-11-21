Cómo llegar a la Laguna del Maule: guía completa para uno de los grandes lugares turísticos en Chile

La Laguna del Maule es uno de los paisajes cordilleranos más impresionantes del país. Sus aguas turquesas enmarcadas por montañas volcánicas la convierten en un destino único dentro de los lugares turísticos en Chile.

Situada en la Región del Maule y cercana a la frontera con Argentina, es un sitio ideal para quienes buscan naturaleza, fotografía, trekking y contacto con la alta montaña.

Aquí te explicamos cómo llegar desde Talca, Santiago y otras zonas, con información actualizada y recomendaciones prácticas.

Por qué la Laguna del Maule destaca entre los lugares turísticos en Chile

Ubicada a alrededor de 2.300 metros sobre el nivel del mar, la Laguna del Maule forma parte de un complejo volcánico de gran interés geológico. El paisaje está marcado por montañas, farellones y campos de lava, lo que genera un entorno visual único. Su acceso por la cordillera maulina, la tranquilidad del sector y la amplitud del lago la han convertido en un destino muy atractivo dentro de los lugares turísticos en Chile.

Dato importante: El clima puede variar bruscamente, incluso en verano, y los vientos son frecuentes.

Cómo llegar desde Talca a este lugar turístico en Chile

La ruta principal y más directa parte en la ciudad de Talca, capital regional.

En auto

Desde Talca toma la Ruta 115-CH (Internacional Pehuenche) en dirección a San Clemente y luego hacia la cordillera.

en dirección a San Clemente y luego hacia la cordillera. Distancia aproximada hasta la Laguna del Maule: 140 a 150 kilómetros , según el punto exacto.

, según el punto exacto. Tiempo estimado: 2,5 a 3 horas , pudiendo aumentar en caso de mal clima.

, pudiendo aumentar en caso de mal clima. Pavimentación: La mayor parte de la Ruta 115-CH está pavimentada, pero en los últimos kilómetros pueden existir tramos de ripio o sectores con nieve o hielo , especialmente en temporada invernal.

La mayor parte de la Ruta 115-CH está pavimentada, pero , especialmente en temporada invernal. Antes de llegar a la laguna pasarás por puntos como El Campanario, Lo Aguirre, La Mina y el Complejo Fronterizo Pehuenche, donde en ocasiones puede haber control vehicular.

En bus o transporte público

No existen buses que lleguen directamente hasta la laguna.

Puedes viajar hasta Talca y luego tomar transporte hacia sectores de cordillera como La Mina , pero desde allí no hay transporte frecuente hacia la laguna .

y luego tomar transporte hacia sectores de cordillera como , pero desde allí . Por condiciones climáticas y altura, se recomienda vehículo propio o tour organizado.

Cómo llegar desde Santiago a este destacado lugar turístico en Chile

En auto

Conduce por Ruta 5 Sur hasta Talca (aprox. 3 h 30 min a 4 h según tráfico).

hasta Talca (aprox. 3 h 30 min a 4 h según tráfico). Desde Talca toma la Ruta 115-CH hacia la cordillera.

hacia la cordillera. Tiempo estimado total Santiago → Laguna del Maule: entre 5 y 6 horas, dependiendo del clima, tráfico y condiciones del camino.

En bus + transporte local

Toma un bus desde Santiago hacia Talca .

. Luego combina con transporte hacia sectores cordilleranos.

Debido a que no existe servicio directo ni frecuente hacia la laguna, esta opción puede tomar más de 6 horas y requiere coordinación previa.

Cómo llegar desde otras ciudades cercanas a este lugar turístico en Chile

Desde otras comunas del Maule o desde el Biobío, el acceso también se hace por la Ruta 115-CH .

. Si vienes desde Linares, Constitución o Curicó, lo más eficiente es dirigirte primero a Talca y luego tomar la ruta cordillerana.

y luego tomar la ruta cordillerana. En temporada de invierno, la ruta puede cerrar parcialmente por acumulación de nieve, por lo que siempre debes revisar estado de caminos antes de viajar.

La Laguna del Maule es un rincón impresionante de los Andes, ubicado a dos horas y media de Talca, en el kilómetro 140 del Paso Pehuenche, muy cerca de la frontera entre Chile y Argentina. Este majestuoso cuerpo de agua se encuentra a una altitud de 2,160 metros sobre el nivel del mar, donde nace el río Maule. Durante el invierno, la laguna se cubre con un manto blanco de nieve y se congela, creando un paisaje espectacular. Con la llegada del verano, la laguna despierta llena de vida, y pequeñas cascadas la alimentan, creando un verdadero espectáculo de venas de agua. La Laguna del Maule también alberga un embalse, inaugurado en 1957, que regula el flujo de agua de la región. Este embalse es fundamental para el suministro de agua y la gestión hídrica local. Además, la laguna es parte de un complejo volcánico gigante que ha capturado la atención de geólogos y vulcanólogos de todo el mundo debido a su actividad y características únicas.

Consejos para visitar este clásico entre los lugares turísticos en Chile

Altitud: La laguna está a ~2.300 m. Es normal sentir algo de fatiga o mareo si no estás acostumbrado.

La laguna está a ~2.300 m. Es normal sentir algo de fatiga o mareo si no estás acostumbrado. Clima: El viento puede ser fuerte. Temperaturas incluso bajo 0°C en mañanas y tardes, incluso en verano.

El viento puede ser fuerte. Temperaturas incluso bajo 0°C en mañanas y tardes, incluso en verano. Invierno: Puede requerir cadenas para el vehículo. Parte de la ruta puede estar cerrada.

Puede requerir cadenas para el vehículo. Parte de la ruta puede estar cerrada. Combustible: No hay estaciones de servicio en la cordillera. Llena el estanque en Talca o San Clemente.

No hay estaciones de servicio en la cordillera. Llena el estanque en Talca o San Clemente. Control fronterizo: Al aproximarte al complejo Pehuenche podrías pasar por controles vehiculares.

Al aproximarte al complejo Pehuenche podrías pasar por controles vehiculares. Señal: En varios tramos no hay señal de teléfono.

En varios tramos no hay señal de teléfono. Seguridad: Evita acercarte a zonas de borde inestable, especialmente en días con viento intenso.

Qué ver en la zona de la Laguna del Maule, uno de los lugares turísticos en Chile más impresionantes